شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام الدراسة في أول أيام الفصل الدراسي الثاني بالمحافظات (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتظم طلاب المحافظات، الأحد، في الدراسة، في أول أيام الدراسة للفصل الدراسي الثاني بالمدارس التي تعمل بنظام الفترة الواحدة، بعد أن بدأت أمس مدارس الفترتين، وتم تخصيص الحصة الأول عن الانتماء للوطن في معظم المحافظات.

في الدقهلية، انتظم نحو مليون و350 ألف تلميذ وطالب في 3400 مدرسة، وقال على عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه تم الاستعداد للفصل الدراسي الثاني بمراجعة الوسائل التعليمية وأعمال الصيانة، مشيرًا إلى انتظام الدارسة في جميع المدارس.

وأشار إلى اليوم الأول للدراسة بدأ بكلمات في طابور الصباح وتم تخصيص الحصة الأولي لغرس قيم الولاء والانتماء في نفوس الطلاب والالتزام بالقيم المدرسية، وتقدير تضحيات رجال الجيش والشرطة.

وأشار إلى أن المديرية ستتسلم أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي وسيتم توزيعها على الإدارات والمدارس بداية من اليوم، الاثنين، حسب القرار الوزاري المنظم لعملية التوزيع.

وفي الشرقية، انتظم نحو مليون و700 ألف طالب وطالبة في مدارسهم بمراحل التعليم المختلفة، على مستوي 20 إدارة تعليمية بالمحافظة.

وشدد رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، على ضرورة التنبيه على مديري الإدارات التعليمية بالمرور اليومي على المدارس بكافة مراحلها التعليمية لتطبيق منظومة التعليم الهادف بالشكل المتميز والعمل المستمر بالمتابعة الدقيقة لسير العملية التعليمية والاهتمام بتطبيق نظام فصول التقوية بأجر رمزي من الطلاب وتحفيز المدرسين المتميزين في تطبيق هذا النظام لرفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور.

كما أكد وكيل الوزارة على أنه تم التنبيه على ضرورة تسليم الكتب الدراسية لضمان التركيز في المناهج الدراسية من بداية الفصل الدراسي الثاني، مؤكدا على أن المديرية تقوم باستلام حصتها من جهاز التابلت، والبالغ عددها ٥٠ ألف جهاز، للبدء في تسليمها للطلاب خلال هذا الأسبوع فور الانتهاء من الإجراءات اللازمة.

وفي بورسعيد، قال نبوى بهي، وكيل وزارة التربية والتعليم، إاليوم الدراسى الأول بالفصل الدراسى الثانى بدأ في جميع مدارس المحافظة دون أى معوقات وبتواجد الطلاب بكثافة في كل المدارس.

وقام وكيل وزارة التربية والتعليم بمتابعة انتظام الدراسة بمدرسة القناة الابتدائية المعتمدة وحضر طابور الصباح وسط تلاميذ المدرسة من مختلف الصفوف الدراسية بتواجد معلمى وإدارة المدرسة واستمع لفقرات الإذاعة المدرسية وصولا لتحية العلم بأرض الطابور.

وتفقد فصول الصفوف الأولى للتعلم لمتابعة تطبيق نظام التعليم الجديد ووجه بضرورة تفعيل الحصة التفاعلية مع التلاميذ والابتعاد عن الحفظ والتلقين والحفاظ على الهوية المصرية.

وفي المنوفية، قال مختار شاهين، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن نحو مليون طالب وطالبة انتظموا في الدراسة بنسبة حضور بلغت ٩٤٪.

وأضاف أن لجنة من المديرية ستتوجه للوزارة اليوم لتسلم التابلت الخاص بالمرحلة الثانوية على أن يتم تسليمه للطلاب خلال هذا الأسبوع ويبلغ عدد المستفيد منه من أبناء المحافظة ٣٠ ألفا و٥٠٠ طالب وطالبة.

وفي المنيا، حرص أكثر من مليون و300 ألف من الطلاب والتلاميذ بالمنيا على الحضور داخل 3155 مدرسة بمدن وقري المحافظة، فيما حرصت إدارات المدارس على انتظام العمل باليوم الأول وتوزيع جداول الحصص الدراسية، والكتب المدرسية.

وفي البحيرة، أعلن محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم، انتظام الدراسة في جميع مدارس المحافظة، مع بداية التصف الثانى من العام الدراسى.

وتابع «سعد» عددا من مدارس إدارة بندر دمنهور، وهى مدارس السيدة زينب الابتدائية، وأحمد عرابى الابتدائية، ووجيه أباظة الإعدادية، كما تفقد مخازن الكتب الخاصة بها، للوقوف على انتظام الدارسة بها ومدى جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب، واطمأن من الطلاب على استلامهم للكتب الدراسية، وتابع سجلات التحضير الخاصة بالمعلمين، وأكد على تسليم الكتب للطلاب وعلي ضرورة متابعة سجلات التحضير بصفة يومية من قبل مدير المدرسة، وضرورة تفعيل الأنشطة المدرسية بالشكل الذي يعمل على جذب الطلاب إلى المدرسة.

وفي بنى سويف، أقدمت طالبة على الانتحار بتناول «مادة سامة» داخل غرفتها، بسبب عدم رغبتها في الذهاب إلى المدرسة، وقامت الإسعاف بنقلها إلى مستشفى بنى سويف العام فاقدة الوعى، وحالتها العامة سيئة.

كان اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن بنى سويف، تلقى إخطارا من العميد خالد عبد السلام، رئيس البحث الجنائى، بوصول هند ر. ح.ع، 17 سنة، طالبة من مركز ببا، لمستشفى بني سويف العام فاقدة الوعي، بسبب تناول مادة سامة، والحالة العامة سيئة.

وتبين من التحريات الأولية أن والدتها «س. ف. ع.»، 41 سنة، ربة منزل، عقب قيامها بتحضير الإفطار للذهاب إلى المدرسة، ودخولها إلى غرفة نوم نجلتها فوجئت أثناء إيقاظها للذهاب إلى المدرسة، بتناول نجلتها مادة سامة «مجهولة» بقصد الانتحار، وبسؤال والدة الطالبة قررت أن نجلتها أقدمت على محاولة الانتحار لعدم رغبتها في الذهاب للمدرسة، ولا تتهم أحدا، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وأمرت النيابة العامة بطلب تحريات البحث الجنائي عن الواقعـة والاستعلام عن حالة الطالبة وإعداد تقرير بحالتها.

وفي الوادي الجديد، توافد الطلاب على المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة وسط الالتزام بالزى المدرسي وتواجد المعلمين والموجهين والمتابعين بالمدارس للاطمئنان على انتظام الدراسة والتعرف على مطالب المعلمين والطلاب ومتابعة أعمال الصيانة ببعض المدارس.

وقال الدكتور إبراهيم التداوى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إن المحافظة تضم 444 مدرسة استقبلت 65800 طالب بجميع المراحل التعليمية، ومديرى الإدارات قاموا بالمرور على بعض المدارس وحرصوا على حضور طابور الصباح داخل المدارس، وذلك لضمان الاطمئنان على انتظام الدراسة ومتابعة المعلمين والموجهين والمتابعين الموزعين بالمدارس حسب خطة كل إدارة، بالإضافة إلى متابعة أعمال مديري المدارس الجدد.

وفي السويس، انتظم الطلاب والطالبات بمراحل التعليم المختلفة بمدارس المحافظة، وحرصت سلمي الشاعر، مديرة عام التربية والتعليم، على المرور على عدد من المدارس للتأكد من سير وانتظام العملية التعليمية.

وفي شمال سيناء، أكدت المهندسة ليلي مرتجي، وكيل وزارة التربية والتعليم، انتظام 110 آلاف و775 طالبًا وطالبة في 309 منشآت تعليمية بها 591 مدرسة، بجانب 9414 معلمًا ومعلمة في مختلف التخصصات والمواد الدراسية على مستوي المحافظة.

أعلنت مرتجي عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية وغرف عمليات فرعية في الإدارات التعليمية الست، لمتابعة سير العملية التعليمية بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة.

وأقال المحافظ اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، الشناوي أحمد إبراهيم، مدير مدرسة الشهيد أحمد صفوت الابتدائية بالعريش، لعدم استعداد المدرسة للفصل الدراسي الثاني، خلال جولة تفقدية على عدد من مدارس إدارة العريش التعليمية.