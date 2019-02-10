شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: مصر بوابة أفريقيا لتفعيل برامج التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى تطلعه لمزيد من التعاون والتنسيق للاستفادة من برامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجالات التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والمشاركة في مبادرات الاتحاد الأوروبي لمساعدة الباحثين المصريين، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الجامعات المصرية، والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، مشددا على مصر بوابة أفريقيا لتفعيل برامج التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي.

وقال «عبد الغفار»، خلال المؤتمر الصحفي المشترك، الذي عقده الأحد مع إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، لعرض المشروعات المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين مصر والأتحاد الأوروبي في بناء القدرات في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تعتبر مصر من أعلى الدول في جنوب البحر المتوسط التي شاركت في مشاريع بناء القدرات المقدمة من البرنامج خلال الثلاثة أعوام الماضية، وذلك في مجالات متعددة.

وأضاف «عبد الغفار» أن هناك مشروعات تمت بالتعاون مع 22 مؤسسة مصرية تشمل عددًا من الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية خلال الأعوام من 2014 إلى 2018، في مجال بناء القدرات، مشيرا إلى أن إجمالي مشروعات التبادل الطلابي بين الاتحاد الأوروبي ومصر متمثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يصل إلى 348 مشروعا، حتى وصل إجمالي هذه المشروعات في 2017 إلى 2401، كما أن البرنامج قدم 1296 منحة ممولة من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى 98 منحة دراسية لدرجة الماجستير.

وأضاف الوزير: «إن التعاون شمل برنامج البريما، بتمويل 494 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وتختص مصر منه بـ30 مليون يورو، وقدم ما يقرب من 46% من الأبحاث العلمية المنشورة عالميًا، التي بدورها حسنت من ترتيب مصر عالميًا في مجال النشر الدولي، وكانت تلك الأبحاث مشتركة بين مصر وأعضاء الاتحاد الأوروبي، كما أن مصر قدمت خلال هذا البرنامج 9 مشاريع من أصل 29 مشروعا».

وأشار «عبد الغفار» إلى أن برنامج آفاق 2020 مع الاتحاد بلغ معدل نجاح المتقدمين المصريين 13.5٪ وهو ليس بعيدا عن معدل نجاح الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ 16٪، موضحا أن مصر حاليا تعد شريكًا في 35 مشروعًا، وتغطي المشاريع الأبحاث التعاونية في مختلف المجالات، التي تحفز الأمن الغذائي والبيئة والمياه، واستفاد 120 باحثًا مصريًا من فرص التدريب والزمالات في أوروبا في إطار البرنامج حتى الآن.

من جانبه، أكد إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبي، حرص دول الاتحاد الأوروبي على دفع وتشجيع التعاون الثنائي مع مصر، باعتبارها شريكا استراتيجيا في المنطقة، مؤكداً على أهمية التعاون مع مصر في مجالات التعليم والابتكار والبحث العلمى والذى يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لمصر «رؤية مصر 2030»، وفى إطار إعلان عام 2019 عاماً للتعليم في مصر، معرباً عن تطلعه لمزيد من التعاون والاستفادة من برامج الاتحاد الأوروبي في مجال التعليم، بداية من التعليم الأساسى حتى التعليم الجامعى، معلنا عن زيادة عدد المنح في برنامج «إيراسموس +» الموجهة لدول شمال أفريقيا، خاصة إلى مصر والمغرب، لافتًا إلى أن تنظيم المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى برعاية وتشريف عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 4 إلى 6 إبريل المقبل يعد فرصة جيدة لبرامج الاتحاد الأوروبى للمشاركة في فعاليات المنتدى.