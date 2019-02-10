ضبط 9 آلاف قضية سرقة تيار كهربي و158 قضية تهرب جمركي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجه قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية حملات أمنية على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في ضبط 158 قضية في مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهي، تحري مدين لمصلحة الضرائب".

فيما تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن في مجال متابعتها للأسواق من ضبط (983) قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (مواد بترولية، أسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة ، غش غذائي وغير غذائي ، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية ، مخالفة شروط التراخيص ، مخالفات في مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر ، سجائر ، أعلاف ، ألعاب نارية ).

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فيما تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، من ضبط 8866 قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات في مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائي لنهر النيل عن ضبط 405 قضية متنوعة.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالي والإداري، والجرائم التي تؤثر سلباً على المناخ الاستثماري في البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التي ترتبط بالقطاع المصرفي عن ضبط 6 قضايا أموال عامة.

وضبطت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، 9 قضايا "مصنفات سمعية وبصرية، ملكية فكرية، بث فضائيات.