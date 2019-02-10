3963 مخالفة مرورية في شوارع الجيزة.. والانتظار الخاطئ في الصدارة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع والمحاور الرئيسية؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية للقطاع.

‫وأسفرت جهود الحملات بقيادة اللواء علاء متولي، مدير مرور الجيزة -خلال 24 ساعة- عن ضبط 3 آلاف و963 مخالفة مرورية، تتصدرها نموذج 125 بـ1683 مخالفات تليها الانتظار الخاطئ بـ1247 مخالفة.

كما تم حجز 11 توك توك، وضبط 42 موقفا عشوائيا بمطالع ومنازل الكباري، وتحرير 100 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار"، و48 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان والتصالح الفوري في 89 حالة.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن الجيزة، بشن عدة حملات مرورية وانضباطية؛ لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.