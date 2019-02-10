أخبار مصر | "مدبولي" يكشف حجم الاستثمارات بمصنع كيما وموقف الرئيس منه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مدبولي" يكشف حجم الاستثمارات بمصنع كيما وموقف الرئيس منه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه يحرص على التواصل مع الوزراء والمسئولين لحل مشكلات المواطن الأسواني.

وأضاف مدبولين في تصريحات صحفية، خلال تفقده محور كلابشة بأسوان، "تفقدنا مدرستين اليوم مدرسة لغات وأخرى حكومة، كانتا على المستوى الجودة المطلوبة، وشهدنا توزيع التابلت على الطلاب مع وزير التربية والتعليم، والذي يعد مشروعا مهما جدا لتطوير المنظومة".

وأشاد رئيس الوزراء بمشروع تطوير مصنع كيما، مشيرا إلى أن حجم استثمارات المصنع تتجاوز 11.6 مليار جنيه، ما سينقل أسوان نقلة عالمية في تصنيع وتوريد اليوريا.

Advertisements

وأوضح مدبولي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي متوقع أن يفتتح المصنع قريبا ضمن المشروعات القومية.