أخبار مصر | "مدبولي" يكشف حجم الاستثمارات بمصنع كيما وموقف الرئيس منه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مدبولي" يكشف حجم الاستثمارات بمصنع كيما وموقف الرئيس منه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه يحرص على التواصل مع الوزراء والمسئولين لحل مشكلات المواطن الأسواني.
وأضاف مدبولين في تصريحات صحفية، خلال تفقده محور كلابشة بأسوان، "تفقدنا مدرستين اليوم مدرسة لغات وأخرى حكومة، كانتا على المستوى الجودة المطلوبة، وشهدنا توزيع التابلت على الطلاب مع وزير التربية والتعليم، والذي يعد مشروعا مهما جدا لتطوير المنظومة".
وأشاد رئيس الوزراء بمشروع تطوير مصنع كيما، مشيرا إلى أن حجم استثمارات المصنع تتجاوز 11.6 مليار جنيه، ما سينقل أسوان نقلة عالمية في تصنيع وتوريد اليوريا.
وأوضح مدبولي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي متوقع أن يفتتح المصنع قريبا ضمن المشروعات القومية.
ومن المقرر أن يبحث رئيس الوزراء مع اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، وسائل دفع مشروعات دعم المرافق العامة والخدمات، وتنظيم المبادرات الأهلية لتحسين البيئة والقضاء على الظواهر السلبية بالشارع الأسواني.
كما يستعرض بعض الملفات الساخنة والمشاكل، التي تواجه محافظة أسوان وقراها مثل استكمال خطة شبكة الصرف الصحي لعدد 49 قرية، اعتمد لها 3 مليارات جنيه، وتحديث معدات النظافة وحل مشكلة الإسكان المميز المعطل منذ 10 سنوات، ودعم ودفع مشروعات وزارة الأوقاف الاستثمارية بالمحافظة، ومشروعات وزارة الإنتاج الحربي، للارتقاء بالخدمات التي تقدم للمواطنين، في إطار خطة التنمية المستدامة لمصر 2030.
من ناحية أخرى طالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتكثيف الأعمال، ومضاعفة أعداد العمالة فى منطقة الداون تاون، والأوبرا، وشدد على ضرورة التزام شركات المقاولات المنفذة للمشروعات بالبرامج الزمنية، وجودة التنفيذ، مضيفا: "لدينا شغل كتير"، وشركات المقاولات الجادة ستحصل على مشروعات وفرص أكبر، جاء ذلك خلال تفقده أمس مدينة العلمين الجديدة، يرافقه مسئولو وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بدأها بلقاء مع مسئولي المكتب الاستشاري لاستعراض الموقف التنفيذيّ للمشروعات.