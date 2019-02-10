أخبار مصر | وزيرة التضامن تزور دار الهدايا للرعاية الاجتماعية بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن تزور دار الهدايا للرعاية الاجتماعية بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زارت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، دار الهدايا للرعاية الاجتماعية بالإسكندرية، ضمن جولتها المفاجئة بالمدينة، منذ صباح اليوم الأحد.

واستمعت والي إلى شرح من مسؤولي الدار عن مراحل تطوير المباني بعد بدئها منذ العام الماضي.

وتم إسناد الدار إلى جمعية أعمال مطلع العام الماضي لتقوم بعملية التطوير وتضمنت أعمال التطوير، تطوير للمبانى وصيانتها و تجديد وصيانة كل المباني بقيمة 3 ملايين جنيه، تم التبرع بها من جمعية رجال الأعمال بالاسكندرية، وتوفير مليون جنيه لزيادة القدرة الاستيعابية للدار.

وتسع الدار - التي تنقسم إلى جزئين رجال وسيدات- إلى 150 شخصا ويقيم بها حاليا 135 شخصا.

وتجولت "والي" داخل دار الرجال وتحدثت مع النزلاء ومدى رضاهم عن الإقامة في الدار ورأيهم في مستوى الخدمة المقدمة لهم، كما تجولت أيضا داخل دار السيدات وتحدثت معهن عن آرائهن ومدى رضائهن عن الخدمة المقدمة لهن.

وأوصت "والي" بنقل من لديهم أي نوع إعاقة إلى دور خاصة بالإعاقات المختلفة والتي تشرف عليها الوزارة، وتوفير كل الإمكانيات لكبار السن داخل الحمامات والممرات بالدار.

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وكانت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد زارت مكاتب التأمينات بالإسكندرية ومكتب تأمينات المنشية، وأبدت عدة ملاحظات عليه.

واستمعت غادة والي إلى المواطنين في المكتب ودونت شكواهم، وكلفت سامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمينات للقطاع العام والخاص بالبقاء بالمكتب حتى الانتهاء من حل شكاوى المواطنين.

ووجهت بضرورة إتاحة اماكنً لكبار السن، والأشخاص ذوى الاعاقه وكلفت مدير المكتب برفع مستوى نظافة المكتب وتحديث طريقة حفظ الملفات القديمة، والتغلب علي الزحام بالمكتب.

كما زارت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي مكتب تأمينات المقاولات بمنطقة شرق الإسكندرية صباح اليوم الأحد وأبدت العديد من الملاحظات، وذلك في زيارة مفاجئة.

وأبدت غادة والي ملاحظات على نظافة المكان وتكدس الملفات وعدم استغلال المساحات الخالية في المكتب وعدم التخلص من الأوراق القديمة، وسوء توزيع الموظفين على الأقسام، وكذلك عدم وجود كود إتاحة لذوي الإعاقة وصعوبة صعود كبار السن للسلالم.

وقررت غادة والي إحالة مدير المكتب للتحقيق، فيما تحدثت والي مع العاملين في المكتب واستمعت لشكاوى المواطنين وما يواجهونه من مشكلات، وحصلت على أرقام بعض المتعاملين مع المكتب للتأكد من حصولهم على الخدمة المناسبة.

ووجهت والي بضرورة حسن معاملة الجمهور من قبل العاملين.