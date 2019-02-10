أخبار مصر | برلماني: رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي أهم حدث اقتصادي وسياسي في 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي أهم حدث اقتصادي وسياسي في 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن رئاسة مصر ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الأفريقي تعد أهم حدث اقتصادي وسياسي في بداية عام 2019، مشيرًا إلى أنها خطوة مهمة للغاية وتعتبر فرصة جديدة لزيادة التعاون المتكامل بين مصر وأشقائها في دول القارة السمراء.

وأوضح مشهور أن أفريقيا ستكون امتداد لعملية الإصلاح الاقتصادي والمشروعات القومية العملاقة التي تقودها مصر، وستتيح الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى مصر وتصديرها إلى البلدان الأفريقية، مُشيدًا باهتمام الرئيس السيسى بالعمل بصورة مكثفة لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأفريقية وبعضها، لما سيكون لها من مردود اقتصادى كبير ينعكس على جهود تحقيق الرخاء والتنمية لشعوب القارة.

وانطلقت أعمال القمة الثانية والثلاثين العادية للاتحاد الأفريقي، اليوم الأحد، ووفقا لتقاليد الاتحاد الأفريقي، عقدت جلسة مُغلقة للقادة ورؤساء دول وحكومات الدول الأفريقية استعرض خلالها الرئيس الذي تنتهي مدة رئاسته للاتحاد وهو الرئيس الرواندي بول كاجامى، ما أنجزه خلال فترة رئاسته على صعيد الإصلاح المؤسسي.

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وتسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي بمقر الاتحاد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا من الرئيس الرواندي بول كاجامي، وأكد أن انتشار النزاعات ووحشية الإرهاب وتغير المناخ كلها عوامل تتسبب في تزايد أعداد اللاجئين والنازحين، مضيفا أنه من الضروري تكثيف التعاون بما يسهم في ضمان التصدي لظاهرة التغير المناخي.

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤسسات القطاع الخاص العالمية للاستثمار في أفريقيا، قائلا: "يجب أن نعمل سويا على إزالة العقبات التي تواجه تصدينا للتحديات الأفريقية"، وأضاف: "ليس أمامنا بديل سوى قبول التحدي لتحقيق الأفضل لشعوبنا من خلال العمل المشترك".

وأكد الرئيس، أنه يجب طي صفحة النزاعات والصراعات في أفريقيا، وأضاف أن الوحدة الأفريقية يمكن أن تدفع القارة لمواجهة كل التحديات، وقال: "نتطلع لتفعيل أنشطة مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في أفريقيا".

