أخبار مصر | اللجنة المشرفة على انتخابات 'الصحفيين' تُصدر التقرير النهائي لليوم الأول للترشح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللجنة المشرفة على انتخابات 'الصحفيين' تُصدر التقرير النهائي لليوم الأول للترشح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة المُشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، إن اللجنة بدأت اليوم في تمام العاشرة صباحًا، تلقي أوراق الوملاء المرشحين، والتي يستمر عملها حتى الـ12 ظهر الخميس القادم.

وأضاف في مؤتمر عقب غلق باب الترشح لليوم الأول، أن الكاتبة الصحفية الكبيرة أمينة شفيق ساعدت اللجنة في تلقي أوراق الترشح، بالإضافة إلى الكاتب الصحفي حامد زهني.

وأكد أنه تقدم لمنصب النقيب خمس زملاء: "أحمد الشامي من الجمهورية، عبدالنبي عبدالستار من الغد، رفعت رشاد من أخبار اليوم، السيد الإسكندراني من الجمهورية، ضياء رشوان من الأهرام".

وأوضح أن اللجنة تلقت 23 طلب على عضوية المجلس، وهم: "أحمد الشامي من الجمهورية، العارف بالله طلعت من أخبار اليوم، أميرة العادلي من الأهرام، إيمان عوف من المال، إيهاب تمورة من الأهرام، بهاء مباشر من الأهرام، تامر هنداوي من الكرامة، حازم حسني من الأخبار، دعاء النجار الجمهورية، ريمون صادق صحفي حر، سيد بدري من الديار، صديق عيسوي من التحرير، عمرو الكاشف من وكالة الأنباء، فاطمة مصطفى من أخبار اليوم، محسن هاشم من الجيل، محمد الأصمعي من أخبار اليوم، محمد شبانة عبدالعزيز من الأهرام، محمد يوسف من أخبار اليوم، محمد يوسف من الدستور، هشام يونس من الأهرام، هيثم النويهي مم أخبار اليوم، وجدي رزق من الأهرام، ياسر السجان من الوطن اليوم".

ولفت "عبدالرحيم" إلى أن الزميل أحمد الشامي تقدم بطلب للترشح على منصبي النقيب والعضوية معًا، وهذا إجراء سليم طبقًا للمادة 7 (أ) من اللائحة الداخلية لقانون نقابة الصحفيين، والتي تنص على: "يجوز الترشح للمنصبي العضوية والنقيب لأي مرشح استوفى شروط المرشحين، على أن يتقدم المرشح طلبًا مستقلًا لكل منهما".

وفتحت اللجنة المُشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم عضو المجلس، باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة، من الساعة 10 صباحًا إلى 3 عصرًا، فيما عدا اليوم الأخير حتى الساعة 12 ظهرًا، وذلك بالقاعة المستديرة بالدور الثالث، على أن تُعلن الكشوف الأولية في نفس اليوم.

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وتبدأ النقابة في تلقي الطعون والتنازلات من يوم 15 وحتى 19 فبراير الجاري، من الساعة 10 صباحًا إلى 3 عصرًا، فيما عدا اليوم الأخير حتى الساعة 12 ظهرًا، بقاعة المجلس بالدور الثالث، على أن تُعلن الكشوف النهائية في ذات اليوم.

وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، يوم 1 مارس المقبل، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.

وكانت أرسلت اللجنة خطابًا لمجلس الدولة، لمطالبته بإشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية، وذلك بناءً على قرار مجلس النقابة خلال اجتماعه الذي انعقد الأسبوع قبل الماضي.