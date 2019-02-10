أخبار مصر | "تشريعية النواب" توافق على 7 اتفاقيات دولية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تشريعية النواب" توافق على 7 اتفاقيات دولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، على 7 اتفاقيات، مؤكدة عدم وجود أي مخالفة للدستور والقانون.

وتشمل الاتفاقيات التي وافقت عليها لجنة الشئون الدستورية، قرار رئيس الجمهورية رقم 67 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون في المسائل الجمركية بين حكومتي مصر ومملكة البحرين والموقعة في المنامة بتاريخ 11 نوفمبر 2018، بالإضافة إلى قراري رئيس الجمهورية رقم 68 ورقم 69 لسنة 2019، بالموافقة على الاتفاق بين حكومتي مصر وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي والفني لعام 2016 والموقعة في القاهرة بتاريخ 22 ديسمبر 2018.

وتضم الاتفاقيات، قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق بين جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية حول الشراكة الشاملة والتعاون الإستراتيجي والموقع في سوتشي بتاريخ 1 أكتوبر 2018، وقرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومتي مصر وإيطاليا لإتاحة قرض ميسر لمشروع دعم وتطوير القطاع الخاص في مصر والموقع في شرم الشيخ بتاريخ 8 ديسمبر 2018.

كما وافقت اللجنة خلال اجتماعها، على قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومتي مصر وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن تطوير وتجديد الخط الأول لمترو الأنفاق والذي يتيح البنك بمقتضاه قرضًا لجمهورية مصر العربية تبلغ قيمته 350 مليون يورو، والموقع في فيينا بتاريخ 18 ديسمبر 2018.

وافقت اللجنة أيضًا على قرار رئيس الجمهورية رقم 78 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وبروتوكولاته الملحقة، والموقع في كيجالي بتاريخ 21 مارس 2018.