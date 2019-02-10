أخبار مصر | أمهات يستقبلن أبنائهن بعد انتهاء اليوم الدراسي (صور)

وكان بدأ، منذ قليل، خروج طلاب المراحل التعليمية المختلفة من مدارس منطقة "فيصل".

وانطلق، اليوم الأحد، الفصل الدراسي الثاني بمحافظات الجمهورية، حيث شهدت المدارس إقبالًا كبيرًا من جانب الطلاب فى أول يوم بالفصل الدراسي الثاني.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أكدت أن الدراسة تنتظم اليوم الأحد فى جميع المدارس على مستوى الجمهورية.

ويأتي ذلك مع استمرار تلقى طلبات المعلمين فى مسابقة العقود المؤقتة لإنجاز تقدمهم للمسابقة حتى يتمكنوا من استلام العمل خلال الفصل الدراسى الثانى، مشيرة إلى أن قرابة 22 مليون طالب وطالبة ينتظمون اليوم فيما يقرب من 55 ألف مدرسة.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن هناك ضوابط تم إلزام المدارس بها لتحقيق الانضباط المنشود من العام الدراسى، لافتة إلى أن المدارس سوف تلتزم بخطة توزيع المناهج الدراسية، وفقا لما ورد بالخريطة الزمنية، وإعداد الجدول المدرسى وتوزيع الأدوار على أعضاء هيئة التدريس، وتطبيق لائحة الانضباط المدرسى.

وفيما يخص الطلاب المخالفين للزى المدرسى وعدم اتخاذ إجراءات أخرى ضدهم، وعدم إشراك معلمات رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى فى أى امتحانات.

وانطلقت، أمس السبت، الدراسة فى عدة محافظات، على رأسها القاهرة والبحيرة وسوهاج وأسيوط وشمال وجنوب سيناء، وبعض المحافظات الأخرى، حيث شهدت المدارس إقبالا كبيرا من جانب الطلاب فى أول يوم بالفصل الدراسى الثاني.

