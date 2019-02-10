أخبار مصر | رئيس الوزراء يتفقد محور كلابشة بأسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يتفقد محور كلابشة بأسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، محور كوبري كلابشة بأسوان للاطمئنان على سير العمل به.

ورافق رئيس الوزراء، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور هشام عرفات وزير النقل، والدكتور اشرف صبحي وزير الرياضة، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال.

ويربط كوبري كلابشة 3 قرى تابعة لمدينة كوم أمبو و3 قرى تابعة لمدينة نصر النوبة، ويعد من أكبر المشروعات التى تتم فى صعيد مصر.

وبدأ العمل بمشروع محور كوبرى كلابشة بأسوان عام 2013م ويتكون المشروع من مرحلتين ويبلغ طوله 23 كيلو مترًا وعرضه 21 مترًا وبتكلفة بلغت 655 مليون جنيه.