أخبار مصر | طائرة حربية تابعة للجيش الليبي تعترض طائرة مدنية بسبها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طائرة حربية تابعة للجيش الليبي تعترض طائرة مدنية بسبها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الأحد، بأن طائرة حربية تابعة لقوات الجيش الليبي اعترضت طائرة مدنية أقلعت من حقل الفيل النفطي وأجبرتها على الهبوط في سبها.

ونقلت الوكالة عن مصدر من القوات المسلحة المتمركزة في شرق ليبيا القول "إن طائرة عسكرية تابعة لقوات شرق ليبيا اعترضت اليوم الأحد طائرة مدنية بعد أن أقلعت من حقل الفيل النفطي وأجبرتها على الهبوط في منطقة سبها الجنوبية".

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من جهة أخرى، ذكر مصدر من الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا في طرابلس، إن قوات تابعة لها وصلت إلى حقل الشرارة النفطي اليوم الأحد.

وحقل الشرارة هو أكبر حقل نفطي في ليبيا ومحور صراع بين الحكومة المتمركزة في طرابلس وحكومة منافسة متمركزة في شرق البلاد. والحقلان النفطيان يقعان في جنوب ليبيا.