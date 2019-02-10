أخبار مصر | برلماني: تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي يفتح آفاقًا واسعة للتعاون مع القارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي يفتح آفاقًا واسعة للتعاون مع القارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب ممتاز دسوقي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي تضع حجرًا جديدًا في البناء للتنمية والاستقرار والازدهار لكل من مصر وأفريقيا وتكلل سعي مصر خلال السنوات الماضية للعودة إلى الحضن الأفريقي.

وأضاف النائب ممتاز دسوقي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي يفتح آفاقًا واسعة للتعاون مع أفريقيا مما يعد فرصة لزيادة التعاون الاقتصادي وسيكون له أكبر الأثر فى تنمية التجارة وحجم الأعمال والصادرات وفى إقامة العديد من المشروعات الاستثمارية المشتركة.

وتابع النائب ممتاز دسوقي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن أفريقيا قارة زاخرة بالثروات التي يمكن حسن استغلالها من تحقيق نقلة نوعية لحاضرها ومستقبلها.

وأشار النائب ممتاز دسوقي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إلى أن خطة مصر في رئاسة الاتحاد الأفريقي تعتمد على تحقيق التنمية الاقتصادية من أجل القضاء على الفقر والهجرة غير الشرعية، وإيجاد فرص استثمارية من أجل خلق فرص عمل لشباب إفريقيا.

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