أخبار مصر | برلمانية تتقدم بطلب مناقشة عن خطة استغلال مناجم الذهب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تتقدم بطلب مناقشة عن خطة استغلال مناجم الذهب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضوة مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري البترول والاستثمار، وذلك بشأن إستراتيجية الحكومة لاستغلال مناجم الذهب.

النائبة أنيسة حسونة، عضوة مجلس النواب،

وأكدتأن هناك دراسات تشير إلى وجود ما يقرب من 270 موقعًا يمكن استكشافها لاستخراج الذهب منها، وذلك في الصحراء الشرقية وبعض المناطق الأخرى في مصر.

وأشار النائبة أنيسة حسونة، عضوة مجلس النواب، إلى أن المؤشرات الجيولوجية تؤكد أن مصر لم تخرج سوى 5% من حجم الثروات الطبيعية التي تمتلكها في جوف الأرض، وتعد الصحراء الشرقية هي المنطقة الرئيسية لاستخراج الذهب في مصر، وتتمثل في جبل السكرى ومنطقة حمش ووادى العلاقي.

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وأوضحت النائبة أنيسة حسونة، عضوة مجلس النواب، أن المنطقة من سفاجا وحتى مرسى علم تحوي من المناجم، فالأمر لا يتوقف على منجم السكري فقط فيما يخص الذهب، بل إن 26 منجما من 270 موجودين في البحر الأحمر.

ونوهت النائبة أنيسة حسونة، عضوة مجلس النواب، بأن هناك تقديرات بأن ما يمكن أن تنتجه مصر سنويا من المناجم المتوقفة، يصل إلى مليارات الجنيهات، ولكن تجاهل الاستغلال يضيع على الدولة مليارات نتيجة عدم الاستثمار في ما يزيد عن مائة منجم ذهب في مصر.



وأكدت النائبة أنيسة حسونة، عضوة مجلس النواب، أن استغلال هذه المناجم، يضع مصر على الخريطة العالمية للتعدين، وتكون هي قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر، من خلال جذب الاستثمارات والشركات الأجنبية، مما يعظم من القيمة المضافة وزيادة احتياطي الذهب بالبنك المركزي المصري.