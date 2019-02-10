أخبار مصر | ننشر أسباب تأجيل معارضة "الزيات" و5 آخرين في "إهانة القضاء" إلى 9 مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر أسباب تأجيل معارضة "الزيات" و5 آخرين في "إهانة القضاء" إلى 9 مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات القاهرة، والتى عقدت بطرة، أمس السبت، برئاسة المستشار حمادة شكرى، المعارضة المقدمة من المحامى منتصر الزيات و5 آخرين على حكم حبسهم 3 سنوات، لمشاهدة الفيديوهات السابق تحريزها بناءً على طلب هيئة الدفاع، مع تكليف المختص الفني بإعداد تقرير وتجهيز المعدات اللازمة، واستدعاء الشهود الثاني عشر، والرابع عشر، والخامس عشر كشهود إثبات لمناقشتهم، مع استمرار حبس المتهمين.

وكانت قررت، المحكمة تأجيل المعارضة المقدمة من المحامى منتصر الزيات و5 آخرين على حكم حبسهم 3 سنوات فى اتهامهم بإهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها، والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية لجلسة 9 مارس لسماع الشهود.

وقد ترأس سامح عاشور، نقيب المحامين، هيئة الدفاع، التى تشكلت من وائل ذكري، وطارق نجيدة المحاميين، ونبيل عبد السلام، نقيب الإسماعيلية.

يذكر انه على هامش المرافعة وقبل البدء فيها، طلب النقيب سامح عاشور، من هيئة المحكمة الانفراد بالمتهمين للتناقش معهم حول الطلبات المبداة بالجلسة.

كما شهدت المحكمة حضورًا كبيرًا من المحامين مؤازرة لزملائهم المحبوسين، وقد حضر الجلسة بعض أعضاء مجلس النقابة العامة: محمد كركاب، وعبدالجواد أحمد، وممدوح عبد العال، وسعد عبد القادر، ومحمد نجيب، عضو مجلس المنيا، وأبو العلا مكي، عضو شمال القاهرة، ونقباء السويس، والإسماعيلية، وحلوان، وشمال القاهرة.

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كانت محكمة النقض قضت بعدم جواز الطعن المقدم من المتهمين الـ10 وفقًا لما قرره علاء علم الدين المحامي ودفاع المتهمين، بأن محكمة النقض اعتبرت الحكم الصادر من محكمة الجنايات حكم غيابي أو حضوري اعتباري يجوز المعارضة لعدم حضور المتهمين بأشخاصهم أمام محكمة الجنايات.

وتقدم دفاع المتهمين بطلب للمحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة الكلية لتمكينهم من معارضة الحكم على ضوء حكم محكمة النقض الذي اعتبر حكم محكمة الجنايات غيابيًا أو حضوريا اعتباريا صادر في جنحة مما يجوز معه قانونا المعارضة فيه، وتمت المعارضة.

كما قضت كذلك بتغريم توفيق عكاشة وعمرو حمزاوي، وعلاء عبد الفتاح و2 آخرين 30 ألف جنيه، وقضت المحكمة بإلزام محمد مرسى بدفع مليون جنيه للقاضي على محمد النمر على سبيل التعويض المدني المؤقت، وقضت بإلزام المتهمين جميعا بدفع مليون جنيه لكل منهم لنادى القضاة عدا المتهمين محمود السقا وتوفيق عكاشة.

والمتهمون في القضية والصادر بحقهم حكما بالحبس 3 سنوات هم: عصام سلطان، ومحمود الخضيري، ومحمد سعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي، وصبحي صالح، ومصطفى النجار، ومحمد العمدة، وحمدي الفخراني، وممدوح إسماعيل، ومنتصر الزيات، وعبد الحليم قنديل، ونور الدين عبد الحفيظ، وأحمد حسن الشرقاوي، ووجدي غنيم، وعصام عبد الماجد، وعبد الرحمن يوسف القرضاوي، ومحمد مرسى العياط، وأحمد أبو بركة، ومحمد محسوب.

والمتهمون الصادر بحقهم حكما بالغرامة 30 ألف جنيه هم: محمود السقا، وعمرو حمزاوي، وتوفيق عكاشة، وأمير سالم، وعلاء عبد الفتاح.