أخبار مصر | وزير الدفاع يزور مرضى ومصابي القوات المسلحة بالمجمع الطبي بكوبري القبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع يزور مرضى ومصابي القوات المسلحة بالمجمع الطبي بكوبري القبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عددا من المرضى والمصابين الذين يخضعون للعلاج حاليًا بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة، للاطمئنان على حالتهم الصحية.

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن تمنياته بالشفاء العاجل لهم، وأمر بتوفير كل الامكانات الطبية والعلاجية والرعاية الطبية الفائقة وسبل الدعم لهم بإشراف نخبة من الخبراء والأطباء المتخصصين لمتابعة الحالة الصحية وتقديم أفضل رعاية صحية لهم.