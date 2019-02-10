أخبار مصر | "مستقبل وطن" يوفر سيارات متحركة للسلع الغذائية بأسعار مخفضة بكفر الشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" يوفر سيارات متحركة للسلع الغذائية بأسعار مخفضة بكفر الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب مستقبل وطن، بمحافظة كفر الشيخ اليوم الأحد، فعالية لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في قرية الروضة أمانة مركز كفرالشيخ وذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى حياة كريمة للشعب المصري.

وقالت أمانة الحزب بمركز كفر الشيخ، إن 3 سيارات متحركة لبيع السلع الغذائية المخفضة بالتنسيق مع أسواق تحيا مصر، وتوجهت اليوم إلى القرية وشهدت إقبالا كبيرا من المواطنين.

يأتى ذلك فى إطار المبادرات والفعاليات التى يقوم بها حزب مستقبل وطن لمساندة الدولة فى توفير احتياجات المواطنين وفى إطار المشاركة المجتمعية للحزب بجميع محافظات الجمهورية.