أخبار مصر | "مستقبل وطن" يكرم المشاركين بمبادرة فيروس "سي" في مطروح (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" يكرم المشاركين بمبادرة فيروس "سي" في مطروح (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقام حزب مستقبل وطن، بمحافظة مطروح احتفالية كبري لتكريم وكيل وزارة الصحة بمطروح الدكتور محسن طه وعدد كبير من قيادات الصحة والمشاركين فى مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي.

جاء ذلك ضمن منطلق مساهمات الحزب في كل ما يخص العمل المجتمعي بمحافظة مطروح في كافة المجالات.

وشهدت الاحتفالية تكريم وكيل وزارة الصحة وعددا من قيادات الصحة بمطروح بتسليمهم درع الحزب وشهادات تقدير؛ لجهودهم فى انجاح المبادرة والتعاون مع الحزب.