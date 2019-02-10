أخبار مصر | مدرب تنمية موارد بشرية: ريادة الأعمال بوابة متحدى الإعاقة لتجاوز مشكلات البطالة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب تنمية موارد بشرية: ريادة الأعمال بوابة متحدى الإعاقة لتجاوز مشكلات البطالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد غريب، مدرب تنمية الموارد البشرية وخبير ريادة الأعمال، على الدور الكبير الذى يلعبه قطاع ريادة الأعمال في تمكين الشباب اقتصاديًا وإثراء سوق العمل المصري بمزيد من فرص العمل.

وأضاف غريب، في تصريحات صحفية، أن البطالة تٌعد أحد أهم التحديات التى تواجه الدولة، خاصة وأن الشباب يمثل قطاع عريض من فئات المجتمع المصرى حيث يقترب عددهم من 50% من التعداد السكاني، مؤكدًا أن ريادة الأعمالهي قوة دافعة للتنمية الإجتماعية والاقتصادية وأداة للتمكين من التمية المستدامة، مما يحقق توفير فرص عمل وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

وتابع: اتجهت الأنظار مؤخرا إلى ريادة الأعمال وتأهيل الشباب لإنشاء شركاتهم النامية وضرورة ابتكار فرص عمل جديدة في المنطقة مع تصاعد البطالة التي وصلت إلى مرحلة حرجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبات الحديث عن ريادة الأعمال باعتبارها أحد الحلول لإيجاد فرص العمل للشباب الذين يمثلون الأغلبية في التركيبة الديموغرافية للمجتمعات العربية، لأن نماذج الأعمال التقليدية ليست قادرة على استيعابهم.

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وقال: "متحدى الإعاقة أحد أبرز النماذج على نجاح تجارب ريادة الأعمال، فأنا واحد منهم وأشعر بمعانتهم في صعوبة التوظيف والبحث عن عمل الأمر الذى يضطر الكثير منا للبحث والإبتكار عن سبل بديلة للعمل، وأرى أن متحدى الإعاقة إذا ما اتيحت لهم فرص التدريب وتطوير القدرات الخاصة بهم سيكون لهم شأن أخر".

ولفت إلى أنه هناك العديد من الفئات الخاصة بمتحدى الإعاقة يبحثون عن مد يد العون لخروج ابتكارتهم وأفكارهم لتتحول إلى شركات ناشئة وخوض التجربة، وتقف "ثقافة الخوف والفشل" عائق أمام أحلام الكثيرين من المبادرة والبدء في إطلاق مشاريعهم الخاصة، لذا يجب العمل على تخطى هذه التحديات وتسليط الضوء على نماذج لشركات ناشئة تخضع لإدارة متحدى الإعاقة والتي حققت نجاحات كبيرة.

وأشار الى أن قطاع ريادة الأعمال يشهد تناميًا مستمًرا على مستوى العالم؛ حيث إنه يعد أحد أهم الدعامات التي يقوم عليها الاقتصاد وتتحقق بها التنمية المستدامة.

وطالب بضرورة إشراك متحدى الإعاقة في المبادرة المطروحة من الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي "فكرتك شركتك" خاصة وأن البعض منهم يمتلك العديد من الأفكار التي تسهم في قطاع ريادة الأعمال.