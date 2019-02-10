مصر | مصرع سيدة وإصابة 6 آخرين في مشاجرة بالأعيرة النارية بالقناطر الخيرية

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لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب 6 آخرين في مشاجرة بالأعيرة النارية بقرية أبو الغيط دائرة مركز القناطر الخيرية.

ووقعت مشاجرة بناحية عزبة سكر التابعة لقرية أبو الغيط دائرة مركز القناطر الخيرية بين سائق توك توك وعاملين وسائق ومزارع وربتي منزل (طرف أول) وبين ثلاثة مزارعين أشقاء وابن أحدهم وآخر "هارب" (طرف ثاني) لانقلاب التوك توك قيادة السائق بمسقى مياه أمام مسكن أحد المزارعين من الطرف الثاني.

وأطلق خلالها الطرف الثاني أعيرة نارية من أسلحة بحوزتهم فأودوا بحياة إحدى ربتي المنزل وأصابوا المزارع والسائق من ذات الطرف بأعيرة نارية متفرقة، كما أُصيب باقي أفراد الطرف الأول بجروح وكسور متفرقة.

وتم ضبط الطرف الثاني وبحوزتهم الأسلحة والأدوات المستخدمة ( بندقية آلية بخزينتها طلقين من ذات العيار - بندقية خرطوش - عصا شوم ) ، واعترفوا بالجريمة، وجارٍ ضبط الهاربين والأسلحة المستخدمة والعرض على النيابة.