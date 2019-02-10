مصر | مصرع سيدة وإصابة 6 آخرين في مشاجرة بالأعيرة النارية بالقناطر الخيرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع سيدة وإصابة 6 آخرين في مشاجرة بالأعيرة النارية بالقناطر الخيرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب 6 آخرين في مشاجرة بالأعيرة النارية بقرية أبو الغيط دائرة مركز القناطر الخيرية.
ووقعت مشاجرة بناحية عزبة سكر التابعة لقرية أبو الغيط دائرة مركز القناطر الخيرية بين سائق توك توك وعاملين وسائق ومزارع وربتي منزل (طرف أول) وبين ثلاثة مزارعين أشقاء وابن أحدهم وآخر "هارب" (طرف ثاني) لانقلاب التوك توك قيادة السائق بمسقى مياه أمام مسكن أحد المزارعين من الطرف الثاني.
وأطلق خلالها الطرف الثاني أعيرة نارية من أسلحة بحوزتهم فأودوا بحياة إحدى ربتي المنزل وأصابوا المزارع والسائق من ذات الطرف بأعيرة نارية متفرقة، كما أُصيب باقي أفراد الطرف الأول بجروح وكسور متفرقة.
وتم ضبط الطرف الثاني وبحوزتهم الأسلحة والأدوات المستخدمة ( بندقية آلية بخزينتها طلقين من ذات العيار - بندقية خرطوش - عصا شوم ) ، واعترفوا بالجريمة، وجارٍ ضبط الهاربين والأسلحة المستخدمة والعرض على النيابة.
"جريمة بشعة".. أب يعذب طفلته حتى الموت بمساعدة زوجته بالإسكندرية
تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، بالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، من كشف غموض وتحديد وضبط مرتكبي واقعة مقتل طالبة بدائرة قسم شرطة الدخيلة.
وتبلغ لأجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية وقطاع الأمن العام، من "محمود.ع.م"، سن 45، موظف بشركة بترول، ومقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بوفاة كريمته، طالبة، سن 15، وتقديمه تقرير صادر عن مفتش الصحة يتضمن وجود بقايا نزيف دموي حول الفم.
وتم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من: والد المجني عليها، وزوجة الأول "رباب. ر. ع"، سن 39، ربة منزل.
وتبين أنهما اعتادا في الآونة الأخيرة احتجاز المجني عليها بالمنزل وتقييدها بالحبال، وتناوب التعدي عليها بالضرب لتكرار محاولتها الهروب مما أصابها بحالة إعياء وضعف أدت إلى وفاتها.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأرشدا عن الأدوات المستخدمة في إيثاق المجني عليها ( حبل، إيشارب ).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.