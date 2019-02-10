مصر | إحباط تهريب أجهزة لاسلكية إلى داخل البلاد عبر ميناء دمياط البحري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحباط تهريب أجهزة لاسلكية إلى داخل البلاد عبر ميناء دمياط البحري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بميناء دمياط البحري، من إحباط محاولة تهريب أجهزة لاسلكية إلى داخل البلاد.

وأكدت معلومات وتحريات قسم البحث الجنائي بإدارة شرطة ميناء دمياط البحري، اعتزام المدعو "محمد.ع.د"، صاحب شركة استيراد وتصدير كائنة بمحافظة المنوفية، باستيراد (مستلزمات مسرح) داخل حاوية قادمة من إحدى الدول الأجنبية، والتلاعب في مشمول الحاوية وإخفاء أجهزة محظور دخولها للبلاد بداخلها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الحاوية بالتنسيق مع لجنة مختصة من الجهات المعنية، وبتفتيشها عُثر على ( 36 جهاز لاسلكي – 40 شاحن – 46 سماعة خاصة بالأجهزة اللاسلكية).

وبمواجهته أقر بصحة الواقعة وقرر شرائه للمضبوطات من إحدى الدول الأجنبية، بقصد الاتجار لاستخدامها في مجال الحفلات والمسارح والإستوديوهات.

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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