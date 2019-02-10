مصر | تجديد حبس ربة منزل بتهمة الزنا مع عاطل مستغلة غياب زوجها بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس ربة منزل بتهمة الزنا مع عاطل مستغلة غياب زوجها بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، حبس ربة منزل 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامها بالزنا مع عاطل في غياب زوجها بدائرة قسم شرطة حلوان.

وكان بلاغ ورد للعميد بدوى هاشم، مأمور قسم شرطة حلوان، يفيد تمكن الأهالي من ضبط ربة منزل وعاطل في وضع مخل داخل منزل الأولى وقيامهما بأعمال منافية للآداب مستغلة سفر زوجها خارج مصر.

وبالانتقال وإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وتم القبض على المتهمين وفور عودة الزوج حرر ضدها دعوى زنا وباشرت النيابة التحقيق، والتى أمرت بحبسهما 4 أيام جددها قاضى المعارضات 15 يوما.

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حبس مسجلين خطر لحيازتهما كيلو استروكس قبل ترويجه بالمطرية

أمرت نيابة المطرية الجزئية بحبس مسجلين خطر لحيازتهم ١،٠٥٠ كيلو جرام من مخدر الأستروكس وسلاح أبيض، قبل ترويجه بمنطقة المطرية ٤ أيام على ذمة التحقيق.

وتعود البداية عندما تمكنت مباحث قسم شرطة المطرية من ضبط كلٍ من "عوف. ع" 32 سنة، مسجل شقي خطر "سرقة بالإكراه" سبق اتهامه في 12 قضية، "تامر. ل" 27 سنة سبق اتهامه في قضية "سلاح بدون ترخيص" وبحوزتهما ( كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1،050 كيلو جرام- سلاح أبيض "مطواة"- مبلغ مالي).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض للدفاع والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.