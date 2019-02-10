مصر | حبس متهمين بسرقة "التكاتك" بمدينة بدر 4 أيام على ذمة التحقيقات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس متهمين بسرقة "التكاتك" بمدينة بدر 4 أيام على ذمة التحقيقات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الشروق وبدر بحبس متهمين بسرقة "التكاتك" بمدينة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وترجع الواقعة بتلقي قسم شرطة بدر، بلاغا من الأهالي يفيد بسرقة التكاتك الخاصة، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التى حدث بها وقائع السرقة، تم تحديد هوية المتهمون وضبطهم وهم "ماهر.م" 26 سنة عاطل، و"مصطفى .ح" 23عاطل، من سكان مدينة بدر، وبسؤالهم انكروا ارتكابهم وقائع السرقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

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ننشر أسماء الطالبين المصابين إثر سقوط سور على مدرسة بالحوامدية

حصلت بوابة الخليج 365 على اسمي الطالبين المصابين، إثر سقوط جزء من سور شقة سكنية، بعقار تحت الإنشاء على مدرسة ابتدائية، بمركز الحوامدية، وهما محمد أيمن محمد مصاب بكسر بالجمجمة، وتم نقله لمستشفي القصر العيني، وزياد عباس شعبان مصاب بكسور وجرح قطعي بالرأس، بالصف الثالث الإبتدائي.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على صاحب العقار السكني، الذي سقط جزء منه على مدرسة ابتدائية، كما تم القبض على المقاول وعمال البناء.