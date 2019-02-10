مصر | ضبط صاحب مطبعة لاتهامه بتزوير كارنيهات "العدل" و"الأعلى للصحافة" بالجيزة

وتوصلت تحريات اللواء ضياء فاروق وردت مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع أمن الجيزة، مفادها قيام "إسماعيل.س.م.ا"، 52 سنة، ومقيم بالعمرانية، صاحب مطبعة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، السابق اتهامه في قضية (أموال عامة)، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات خاصة كارنيهات المجلس الأعلى للصحافة، وزارة العدل، لترويجها على عملائه راغبي الحصول عليها، وإنه يتخذ من المطبعة ملكه وكرًا لمزاولة نشاطه، ويحتفظ بداخلها على كارنيهات مزورة ومعدة للترويج.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والحصول على إذن من النيابات المختصة، تم استهداف المتهم بالمطبعة ملكه، وبتفتيشها عُثر على جهاز كمبيوتر ماركة hp محمل عليه العديد من الكارنيهات المنسوبة للعديد من الجهات، طابعة ليزر ماركة إتش بي، 15 كارنية مزور بأسماء وأشخاص مختلفة منسوب إلى المجلس الأعلى للصحافة، ووزارة العدل بصفة مستشار تحكيم دولي، كارنية مزور يحمل اسم المتهم وصورته الفوتوغرافية بصفته صحفي على خلاف الحقيقة، 30 فرخ ورقي وسلوفاني المستخدم في عملية التزوير وتغليف الكارنيهات المزورة.

وبمواجهة المتهم اعترف خلال التحقيقات، بإرتكابه الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وجاري العرض على النيابة العامة، لتولي التحقيقات.

في أول يوم للدراسة.. إصابة طالبين إثر سقوط سور على مدرسة بالحوامدية

أصيب طالبين في المرحلة الإبتدائية، بكسور متفرقة بجسمهما، بينهما طالب حالته الصحية حرجة، إثر سقوط جزء من سور بشقة بعقار سكني، ملاصق للمدرسة الخاصة بالطالبين، بمركز الحوامدية وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

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كان ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العميد عبدالرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، بتلقى الرائد محمد أبو القاسم رئيس مباحث مركز شرطة الحوامدية، بسقوط جزء من سور بعقار سكني ملاصق لمدرسة ابتدائية، ما أسفر عن إصابة طالبين.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم حسام بكير وكيل فرقة غرب الجيزة، وتبين سقوط جزء من سور شقة سكنية، بعقار تحت الإنشاء، ملاصق للمدرسة، على الطلاب ما أسفر عن إصابة طالبين، بكسور متفرقة بالجسم، واحداهما مصاب بكسر بالجمجمة، وتم نقله لمستشفي القصر العيني لتلقى العلاج اللازم.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة بالواقعة

