مصر | حكم نهائي بحبس "بديع" و25 آخرين من قيادات الإخوان في "إهانة القضاء"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حكم نهائي بحبس "بديع" و25 آخرين من قيادات الإخوان في "إهانة القضاء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت محكمة النقض المصرية، حكمًا نهائيًّا بتأييد حبس مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع و 25 آخرين من قيادات الجماعة، 3 سنوات ونصف السنة، في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”اقتحام السجون“. وواجه المتهمون في القضية تهمة إهانة سلطة قضائية، وذلك بعد رفض الطعن المقدم من قبلهم، لتقرر المحكمة حبسهم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، قد قضت بمعاقبة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية و25 آخرين من قيادات الجماعة، بالحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهم، إثر إدانتهم بإهانة المحكمة خلال جلستها المنعقدة لنظر قضية اقتحام السجون.

كان المستشار شعبان الشامي، قال للرئيس المعزول «أسكت يا مرسي»، فرد صفوت حجازي من داخل القفص «يا شعبان»، قاصدًا رئيس المحكمة وكررها مرتين وأداروا ظهورهم لهيئة المحكمة، مما أثار حفيظة المحكمة التي حركت الدعوى الجنائية ضده لإهانة المحكمة.