مصر | قبول طعن "البلتاجي" على سجنه سنة في "إهانة القضاء"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبول طعن "البلتاجي" على سجنه سنة في "إهانة القضاء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة النقض، اليوم، بقبول الطعن المقدم من المتهم محمد البلتاجي على حكم الحبس لمدة عام بتهمة إهانة القضاء في قضية "اقتحام الحدود الشرقية والسجون" وإعادة المحاكمة.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، عقب عودتها للانعقاد لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية والسجون والتعدي على المنشآت الشرطية" أثناء أحداث يناير 2011، قد عاقبت المتهم محمد البلتاجى، بالحبس لمدة عام بتهمة إهانة القضاء.

ولاحظت المحكمة ضحك المتهم محمد البلتاجي بشكل ساخر، خلال سؤال وجهه للشاهد، ما اعتبرته المحكمة نوعا من إهانة المحكمة طبقا للمواد 133 و171 و186 من قانون العقوبات.