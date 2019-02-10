مصر | حبس أوغندي 6 أشهر لاتهامه بسرقة قرط ماس من الإعلامية بسمة وهبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس أوغندي 6 أشهر لاتهامه بسرقة قرط ماس من الإعلامية بسمة وهبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاقبت محكمة جنح أكتوبر برئاسة المستشار محمد حسين عامر، اليوم الأحد، أوغندي الجنسية بالحبس 6 أشهر في اتهامه بسرقة الإعلامية بسمة وهبة بعد الاستيلاء على قرط ماس من داخل غرفتها بفيلتها في كومبوند بيفرلي هيلز.

وأمرت النيابة بإشراف المستشار مدحت مكي المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر بإحالة المتهم إلى المحاكمة العاجلة بتهمة السرقة بعد حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وحددت له جلسة اليوم.

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وكشفت تحريات الاجهزة الامنية بالجيزة أن قسم شرطة أكتوبر أول تلقى بلاغا من الإعلامية بسمة وهبة بتسلل الجنايني أفريقي الجنسية إلى غرفتها في صباح يوم الخميس الماضي والاستيلاء على قرط ماسي، وانتقلت على الفور قوة أمنية ترأسها المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث أكتوبر أول وتم مناقشة الإعلامية وإلقاء القبض على العامل من داخل حديقة الفيلا واقتياده إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة.

وأفادت التحريات بقيادة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد عاصم أبو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر أنه أثناء نوم الإعلامية بمفردها داخل غرفتها بالفيلا في كومباوند بالم هيلز بعد سفر زوجها النائب البرلماني علاء عابد شعرت بحركة في غرفتها وعندما استيقظت شاهدت عامل الحديقة الأوغندي الذي تسلم عمله منذ قرابة أسبوعين يعبث بأغراضها في الغرفة وعندما أبدت دهشتها من تواجده داخل الغرفة برر ذلك بإحضاره كوبا من الشاي لها فلاحظت حمله "مج فخاري" بين يديه فطالبته بمغادرة الغرفة لرغبتها في استكمال نومها وقامت بدفعه بالخارج وإغلاق الباب عليها من الداخل وأبلغت صديقاتها والشرطة.

وأشارت التحريات إلى أن الفيلا يوجد بها قرابة 8 خادمين من بينهم المتهم والذي يقتصر عمله على تواجده بالحديقة فقط ولا يسمح له بالتجول داخل غرف الفيلا أو الصعود اليها، وتم اقتياد المتهم إلى سراي نيابة أكتوبر وبمواجهته أنكر ارتكابه الجريمة وأمرت النيابة بحبسه 4 ايام احتياطيا على ذمة التحقيقات.