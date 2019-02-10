مصر | "مصرح له بـ3 طوابق فقط".. مفاجآت حول العقار المنهار سوره على مدرسة بالحوامدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مصرح له بـ3 طوابق فقط".. مفاجآت حول العقار المنهار سوره على مدرسة بالحوامدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة، أن العقار الذي سقط جزء من سور شقة به، على مدرسة بمركز الحوامدية، أنه مكون من 8 طوابق، ومرخص لصاحب العقار ببناء 3 طوابق فقط.

وحصلت بوابة الخليج 365، على اسم صاحب العقار الذي سقط جزء من سوره على مدرسة، بالحوامدية، ويدعى فوزي عبدالرحمن سليمان، 62 سنة، والمقاول أحمد نصر، 30 سنة، وعمال البناء محمود جمعة سالم، 40 سنة، محمود رمضان أحمد، 28 سنة، حسام حسن إسماعيل 16 سنة.

كما حصلت على اسمي الطالبين المصابين إثر سقوط جزء من سور شقة سكنية، بعقار تحت الإنشاء على مدرسة ابتدائية، بمركز الحوامدية، وهما محمد أيمن محمد مصاب بكسر بالجمجمة، وتم نقله لمستشفي القصر العيني، وزياد عباس شعبان مصاب بكسور وجرح قطعي بالرأس، بالصف الثالث الإبتدائي.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على صاحب العقار السكني، الذي سقط جزء منه على مدرسة ابتدائية، كما تم القبض على المقاول وعمال البناء.

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وكان أصيب طالبين في المرحلة الابتدائية، بكسور متفرقة بجسمهما، بينهما طالب حالته الصحية حرجة، إثر سقوط جزء من سور بشقة بعقار سكني، ملاصق للمدرسة الخاصة بالطالبين، بمركز الحوامدية وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وورد إخطار للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العميد عبدالرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، بتلقى الرائد محمد أبو القاسم رئيس مباحث مركز شرطة الحوامدية، بسقوط جزء من سور بعقار سكني ملاصق لمدرسة ابتدائية، ما أسفر عن إصابة طالبين.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة برئاسة المقدم حسام بكير وكيل فرقة غرب الجيزة، وتبين سقوط جزء من سور شقة سكنية، بعقار تحت الإنشاء حال قيام العمال ببناءه، ملاصق للمدرسة، على الطلاب ما أسفر عن إصابة طالبين، بكسور متفرقة بالجسم، وأحدهما مصاب بكسر بالجمجمة، وتم نقله لمستشفي القصر العيني لتلقي العلاج اللازم.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة بالواقعة.