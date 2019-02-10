مصر | تعرف على حقيقة زواج النائبة غادة عجمي من مسؤول بإدارة الانتخابات بـ"الداخلية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على حقيقة زواج النائبة غادة عجمي من مسؤول بإدارة الانتخابات بـ"الداخلية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مصدر مطلع، أن إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تداولت السيرة الوظيفية للنائبة غادة عجمي، وتطرق القائمين عليها إلى جانب من الحياة الشخصية لنائبة البرلمان.

وزعم الصفحة زواجها من أحد قيادات وزارة الداخلية، وأنه كان يشغل منصب نائب مدير الإدارة العامة للانتخابات بالوزارة خلال الانتخابات البرلمانية عام 2015، التي فازت فيها بالانتخابات، وأن زوجها قد شغل منصب مدير الإدارة العامة للانتخابات خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة 2018.

وأكدت المصدر، أنه بالفحص تبين عدم صحة ما زعمته الصفحة المُشار إليها، وأن النائبة البرلمانية زوجة أحد قيادات وزارة الداخلية السابقين، ولم يتول أي مناصب تتعلق بإدارة الانتخابات حتى خروجه للمعاش لبلوغه السن القانوني.