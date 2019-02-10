انت الان تتابع مصر تدعم رفع السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أكدت مصر دعمها لحكومة وبرلمان وشعب السودان الشقيق، انعكاسا لعمق العلاقات الراسخة والروابط التاريخية المشتركة بين شعبي وادي النيل على كافة المستويات، وقال الوكيل الأول لمجلس النواب السيد الشريف في كلمته أمام جلسة البرلمان بشأن «رفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب» اليوم، بمقر الجامعة العربية، إن العلاقة بين البلدين تمثل ركيزة أساسية وضمانه حقيقية للاستقرار والأمن في المنطقة، ما يتطلب البناء عليه خلال الفترة المقبلة، بما يرتقي بمصلحة الشعبين الشقيقين، مؤكدا على الثقة في أن يمنح اجتماع البرلمان العربي زخما كبيرا لآليات العمل العربي.

وأكد الشريف على موقف مصر كعادتها دائما، لدعمها لأمن السودان الشقيق واستقراره فى مواجهة التحديات التي تسعى للنيل من استقراره، مشددا على أن استقرار السودان باعتباره بلدا محوريا في مكافحة الإرهاب، يصب بشكل مباشر لصالح أمن واستقرار مصر، لدوره الفاعل والمؤثر على الساحة العربية والإقليمية والدولية في مكافحة

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