مصر تدعم رفع السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب

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أكدت مصر دعمها لحكومة وبرلمان وشعب السودان الشقيق، انعكاسا لعمق العلاقات الراسخة والروابط التاريخية المشتركة بين شعبي وادي النيل على كافة المستويات، وقال الوكيل الأول لمجلس النواب السيد الشريف في كلمته أمام جلسة البرلمان بشأن «رفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب» اليوم، بمقر الجامعة العربية، إن العلاقة بين البلدين تمثل ركيزة أساسية وضمانه حقيقية للاستقرار والأمن في المنطقة، ما يتطلب البناء عليه خلال الفترة المقبلة، بما يرتقي بمصلحة الشعبين الشقيقين، مؤكدا على الثقة في أن يمنح اجتماع البرلمان العربي زخما كبيرا لآليات العمل العربي.
وأكد الشريف على موقف مصر كعادتها دائما، لدعمها لأمن السودان الشقيق واستقراره فى مواجهة التحديات التي تسعى للنيل من استقراره، مشددا على أن استقرار السودان باعتباره بلدا محوريا في مكافحة الإرهاب، يصب بشكل مباشر لصالح أمن واستقرار مصر، لدوره الفاعل والمؤثر على الساحة العربية والإقليمية والدولية في مكافحة
وأكد الشريف على موقف مصر كعادتها دائما، لدعمها لأمن السودان الشقيق واستقراره فى مواجهة التحديات التي تسعى للنيل من استقراره، مشددا على أن استقرار السودان باعتباره بلدا محوريا في مكافحة الإرهاب، يصب بشكل مباشر لصالح أمن واستقرار مصر، لدوره الفاعل والمؤثر على الساحة العربية والإقليمية والدولية في مكافحة الإرهاب والجماعات والتنظيمات الإرهابية.
وأضاف قائلا: «لم تعد التحركات لرفع اسم السودان الشقيق من قائمة الدول الراعية للإرهاب هما للدبلوماسية السودانية فقط، بل للعديد من الهيئات والمؤسسات الإقليمية التى باتت ترى أن السودان دولة محورية فى محاربة الإرهاب».
وأكد دعم الخطة التى اعتمدها البرلمان العربى لدعم السودان الشقيقة ومساندتها من خلال تشكيل لجنة معنية برفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب برئاسة رئيس البرلمان.
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