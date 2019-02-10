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انت الان تتابع مدبولى يتفقد مصنع كيما 2 تمهيدا لافتتاحها من الرئيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، برفقة وزير قطاع الأعمال، وعدد من الوزراء، ومحافظ أسوان، المصنع الجديد كيما 2، تمهيدًا لافتتاح الرئيس السيسي للمشروع. وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن المصنع الجديد تم تنفيذه بتكلفة 235 مليون يورو بتمويل من تحالف بنوك مصرية (الأهلي ومصر والقاهرة والعربي الإفريقي) وبتنفيذ شركة تكنو مونت الإيطالية للأعمال الإنشائية من تنفيذ شركة أوراسكوم. واستمع رئيس الوزراء لتفاصيل إنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا من الغاز الطبيعي بدلاً من الكهرباء كما هو الحال بالمصنع القديم.
ويستهدف المصنع الجديد زيادة إنتاج الأمونيا إلى 1200 طن يوميا، مقارنة بالرقم الحالي وهو 300 طن، بما يلبي استخدامات إنتاج الأسمدة الأزوتية، وإنتاج نترات الأمونيوم النقية، فضلاً عن إنتاج منتج جديد هو سماد اليوريا. وقال مسئولو المصنع، إن المشروع يشتمل على أخذ مياه على النيل بطاقة 24 ألف م3 يوميا، وخط ناقل
ويستهدف المصنع الجديد زيادة إنتاج الأمونيا إلى 1200 طن يوميا، مقارنة بالرقم الحالي وهو 300 طن، بما يلبي استخدامات إنتاج الأسمدة الأزوتية، وإنتاج نترات الأمونيوم النقية، فضلاً عن إنتاج منتج جديد هو سماد اليوريا.
وقال مسئولو المصنع، إن المشروع يشتمل على أخذ مياه على النيل بطاقة 24 ألف م3 يوميا، وخط ناقل 500 مم بطول 5 كم، وأحواض تخزين سعة 8 آلاف م3، بالإضافة لمحطة تنقية للمياه ووحدات لإنتاج بخار المياه، ومصنع إنتاج سماد اليوريا ومنطقة تخزين سماد اليوريا وخطوط ربط بين المصنعين القديم والجديد.
وتم التأكيد أن المصنع الجديد سيتم تجهيزه وفق أحدث نظم السلامة والتزام المعايير البيئية، وسيتم استخدام ثاني أكسيد الكربون الناتج من إنتاج الأمونيا كمادة أولية لصناعة سماد اليوريا، ووجه رئيس الوزراء بالاهتمام بأن يكون العاملون من أهالى أسوان.
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