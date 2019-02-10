انت الان تتابع الاتحاد الإفريقي: رئاسة السيسي ستدفعنا للأمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسي فقي، اليوم الأحد، قناعته بأن رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد ستدفعه إلى الأمام، قائلًا في كلمة انطلاق أعمال الدورة العادية الـ32 لقمة الاتحاد بمشاركة السيسي: «يطيب لي ويشرفني أن أنتهز هذه المناسبة وأعرب عن قناعتي بأن رئاسة السيسي للاتحاد، ستدفع دفعا جديدا للاتحاد، لما تتميز به سياسته من خصال نبيلة، ومنظور واعد لإفريقيا، ولمكانة مصر التاريخية والحضارية، وما تشكله إفريقيا من مقام عظيم، حيث قال الزعيم الراحل جمال عبد الناصر إن إفريقيا هي الثورة النابضة بعينها».

وأضاف أن «العمل تحت رئاسة الرئيس الرواندي بول كاجامي للاتحاد، اتسم بروح القيادة والتواضع، وأنه تعلم الكثير خلال فترة رئاسته، حيث تضافرت جهود القادة والمسؤولين الأفارقة لخدمة القارة الإفريقية»، مؤكدًا أن الانتخابات تقدمت كثيرا في القارة الإفريقية، وأن المفوضية عكفت على مرافقة الدول الأعضاء

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