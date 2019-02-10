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انت الان تتابع افتتاح أعمال مبادرة الرئيس «نور حياة» في المنيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
افتتح اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اليوم الأحد، أعمال مبادرة "نور حياة"، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في المدارس، وينفذها صندوق تحيا مصر؛ بهدف الكشف المبكر عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين تلاميذ المرحلة الابتدائية وعلاج الحالات المكتشفة مجانا. ووجّه المحافظ جميع الجهات المعنية بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لإنجاح فعاليات المبادرة، وتحقيق الهدف المرجو منها، متابعًا أن هذه المبادرة تؤكد حرص القيادة السياسية على الاهتمام بصحة المواطن المصري ووضعها في مقدمة الأولويات.
وتشمل المبادرة، في المرحلة الأولى 5 محافظات هي "الإسكندرية والشرقية والمنيا وقنا والأقصر"، وأعلن صندوق تحيا مصر دعم المحافظة بوحدة متنقلة وفريق طبي يضم أخصائي رمد وبصريات وأجهزة طبية. وتستهدف المبادرة، الكشف على 5 ملايين طالب بالمرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مليوني مواطن من الحالات
وتشمل المبادرة، في المرحلة الأولى 5 محافظات هي "الإسكندرية والشرقية والمنيا وقنا والأقصر"، وأعلن صندوق تحيا مصر دعم المحافظة بوحدة متنقلة وفريق طبي يضم أخصائي رمد وبصريات وأجهزة طبية.
وتستهدف المبادرة، الكشف على 5 ملايين طالب بالمرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مليوني مواطن من الحالات الأولى بالرعاية وتوفير مليون نظارة طبية وإجراء 250 ألف عملية جراحية في العيون.
وكذلك تقديم الخدمات البصرية لنحو مليوني مواطن وإجراء ما يزيد على 200 ألف تدخل جراحي مع العلاج والمتابعة للحد من ضعف وفقدان الإبصار مع توفير خدمة مميزة للفئات الأكثر احتياجا، وإعادة دمج وتمكين ضعاف البصر ورفع الوعى لدى المواطن للوصول بمصر خالية من الإعاقة البصرية التي يمكن تجنبها.
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