انت الان تتابع افتتاح أعمال مبادرة الرئيس «نور حياة» في المنيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

افتتح اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اليوم الأحد، أعمال مبادرة "نور حياة"، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في المدارس، وينفذها صندوق تحيا مصر؛ بهدف الكشف المبكر عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين تلاميذ المرحلة الابتدائية وعلاج الحالات المكتشفة مجانا. ووجّه المحافظ جميع الجهات المعنية بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لإنجاح فعاليات المبادرة، وتحقيق الهدف المرجو منها، متابعًا أن هذه المبادرة تؤكد حرص القيادة السياسية على الاهتمام بصحة المواطن المصري ووضعها في مقدمة الأولويات.

وتشمل المبادرة، في المرحلة الأولى 5 محافظات هي "الإسكندرية والشرقية والمنيا وقنا والأقصر"، وأعلن صندوق تحيا مصر دعم المحافظة بوحدة متنقلة وفريق طبي يضم أخصائي رمد وبصريات وأجهزة طبية. وتستهدف المبادرة، الكشف على 5 ملايين طالب بالمرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مليوني مواطن من الحالات