شكرا لقرائتكم خبر عن عبد النبي عبد الستار يترشح نقيبًا للصحفيين: أتعهد بزيادة البدل 10% سنويًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم عبد النبي عبد الستار، رئيس تحرير الغد، للترشح على مقعد نقيب الصحفيين، قائلا: «شعرت بأن المهنة تحتاج إلى دفعة»، نافيا أنه ممثل لصحف الجنوب- على حد وصفه.

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وأشار «عبد الستار»، في تصريحات عقب تقدمه بأوراق ترشحه، إلى أن النقابة مسيسة، معتبرًا أن مكرم محمد أحمد آخر نقيب للمهنة عمل بمنتهى المهنية.

وذكر أن على رأس برنامجه الانتخابي حل مشكلة 2000 صحفي حزبي، موضحًا أن الحل يكمن في التنسيق مع الدولة لحل العثرات المادية ودعمها ماليا. وقال إنه ضد أن يكون زيادة البدل رشوة انتخابية، بل عليه أن يكون في شكل علاوة دورية تزيد كل سنة 10%.

وأشار إلى أنه كان من ضمن منسقي حملة «كمل جميلك»، موضحًا أنه سيخلع عباءته السياسية على باب النقابة.