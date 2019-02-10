شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع عروس في منزلها بالشرقية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقيت عروس مصرعها، الأحد، إثر استنشاقها الغاز من السخان بالمنزل بقرية العزيزية التابعة لدائرة مركز منيا القمح بالشرقية، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

وتلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بشأن ما ورد من بلاغ لمركز شرطة منيا القمح بوفاة «مروة. ا. م»، 23 سنة، داخل حمام منزلها بقرية العزيزية التابعة لدائرة المركز.

وتبين من التحريات الأولية أن المتوفاة متزوجة منذ أيام وتوفيت متأثرة بإصابتها بحالة اختناق حال تشغيل السخان بمنزلها بالقرية. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.