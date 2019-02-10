شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حريق بترام الرمل.. والنقل العام: نتيجة ماس كهربائي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، ظهر الأحد، على حريق محدود اندلع في ترام الرمل بمحطة «الهدايا» في منطقة زيزينيا (شرق المدينة)، وذلك دون حدوث إصابات.

تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا بنشوب حريق في الترام. وانتقل الرائد عمرو أبو عرب، معاون مباحث قسم شرطة الرمل أول، إلى موقع البلاغ برفقة قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها.

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من جانبه، أفاد اللواء خالد عليوة، رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، بأنه تمت السيطرة على الحريق، مُؤكدًا أن الحريق لم يتسبب في حدوث أي إصابات بين الركاب أو العاملين بالهيئة. وأرجع «عليوة» سبب نشوب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي بالأسلاك الموصلة للترام، ما أدى إلى اشتعال النيران وحدوث تلفيات محدودة بإحدى العربات.

وأضاف رئيس الهيئة أن حركة الترام تسير بصورة طبيعة ولم تتأثر بالحادث، لافتا إلى أنه تم سحب الترام لورش مصطفى كامل.

في حين تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى المستشار أحمد سمير غيث، رئيس نيابة أول الرمل، الذي أمر بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة الترام وبيان سبب الحريق.

حريق بترام الرمل بالأسكندرية

حريق بترام الرمل بالأسكندرية

حريق بترام الرمل بالأسكندرية