شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حريق بشقة في نجع العرب بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من إخماد حريق هائل اندلع، ظهر الأحد، بشقة سكنية بعقار بمنطقة نجع العرب غرب المدينة، دون حدوث إصابات.

وتلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطار يفيد نشوب حريق داخل شقة بالطابق الرابع بعقار في شارع 2 بمنطقة نجع العرب، فانتقل إلى موقع البلاغ مأمور وضباط قسم شرطة مينا البصل برفقة قوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

وتبين من المعاينة نشوب حريق بشقة بالطابق الرابع بالعقار بسبب حدوث ماس كهربائي ما أدي إلى احتراق بعض محتويات الشقة، دون حدوث إصابات. وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة مينا البصل، وأمرت النيابة العامة بندب الأدلة الجنائية وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

حريق بشقة فى نجع العرب غرب الإسكندرية

حريق بشقة فى نجع العرب غرب الإسكندرية