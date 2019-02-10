شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يلتقي أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الأحد، أهمية التواصل الدائم بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعرف على خطط المحافظة المستقبلية والمساهمة في حل مشاكل المواطنين وتوفير احتياجاتهم والتكامل الدائم بينهم لخدمة المواطن وتحسين سبل الحياة لهم والارتقاء بالمناطق التابعة لدوائرهم.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ الدوري بأعضاء مجلس النواب عن المنطقة الشرقية بالقاهرة، استمع خلالها لطلباتهم المقدمة لخدمة دوائرهم وقرر خلاله البدء فوراً في إنشاء محطة رفع للمياه العكرة بمنطقة الشيراتون لتوفير المياه اللازمة لزراعة المسطحات الخضراء وطريق المليون شجرة، على أن يتم بناء الحجرة المطلوبة لحفظ طلمبات الرفع بشكل جمالي يتناغم مع طبيعة الشارع.

كما أصدر محافظ القاهرة تعليماته بسرعة إنهاء إجراءات استخراج ترخيص للمستشفى المركزي بأرض الجولف، والتي تدار حالياً بمعرفة اللجنة القضائية للبدء في التشغيل، وخاصة مع استكمالها كل الإنشاءات والأثاثات والأجهزة اللازمة، كذلك تشكيل لجنة من الإدارة العامة للتخطيط العمراني لإعادة دراسة التخطيط العمراني لمنطقة الأمل بحي النزهة والموافقة على توسعة الشارع المؤدي إلى التقسيم وإعادة تخطيطها عمرانياً بما يسمح بسهولة الحركة المرورية وإمكانية دخول عربات الإنقاذ في حالة حدوث أي طارئ.

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وقرر «عبد العال» إعداد دراسة سريعة للاستفادة من مراكز التدريب الحرفي الموجود بالقاهرة، ويبلغ عددها أربعة للقيام بدورها المنشأة من أجله لإعداد حرفيين على مستوى عالٍ في جميع الحرف المختلفة من نجارة وحدادة وجلود وتفصيل، وكذلك تعليم مهارات الحاسب الآلي على أن يتم إعداد كافة احتياجاتها اللازمة من أجهزة ومعدات ومدربين للقيام بدورها على الوجه الأكمل بإعداد الشباب لسوق العمل.

وخلال الاجتماع أعرب نواب عين شمس عن رضاهم عن الطفرة الموجودة بحي عين شمس من إعادة رصف للشوارع الرئيسية بها والتواجد الأمني والمروري بالميادين والشوارع الرئيسية ورفع اللإشغالات مع تكثيف أعمال النظافة ومحاولة إعادة الانضباط للمنطقة مع استكمال مشروعات إحلال وتجديد شبكات المياه والصرف الصحي، مؤكدين أن حي عين شمس يوجد به شوارع لم تر أعمال الرصف منذ أكثر من عشرين عاماً.

وأكد المحافظ على توفير الدعم المادي اللازم لاستكمال مشروعات الرصف فور انتهاء أعمال مشروعات البنية التحتية بالمنطقة.

شهد اللقاء المهندس إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء عبد القادر النوري، السكرتير العام المساعد، و12 نائبا عن المنطقة الشرقية ممثلين لأحياء النزهة ومصر الجديدة والمطرية وعين شمس والمرج وشرق مدينة نصر والسلام ورؤساء أحياء المنطقة ومديري مديريات الخدمات وعدد من قيادات المحافظة.