شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام 22 مليون تلميذ في 60 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتظم ما يقرب من 22 مليون تلميذ في نحو 60 ألف مدرسة حكومية وخاصة ودولية بجميع محافظات الجمهورية الأحد.

وبدأت الدراسة رسميا بمدارس القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والوادى الجديد ومطروح وجنوب سيناء، وسط حضور طلابي كبير من الطلاب والمعلمين، حيث تجاوزت نسبة الحضور بمدارس القاهرة نحو 98%.

وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الثاني حتى يوم 6 يونيو 2019، ويبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية في الفصل الدراسي الثاني 96 يوما بعد حذف أيام الجمع والإجازات الرسمية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عمل غرفة العمليات المركزية بالوزارة لمتابعة سير اليوم الدراسي بالمديريات التعليمية بالمحافظات وتلقي أي مشكلات تحدث لحلها على الفور، كما تم التنسيق مع وزارة الداخلية لبحث تأمين المدارس وتوفير دوريات أمنية في محيط المدارس، وكذلك التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والأحياء لرفع المخلفات من محيط المدارس وغلق المقاهي أمام المدارس وخاصة الثانوية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم خطوات تسليم وتسلم أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي بالنظام التراكمي الجديد بالمدارس الاثنين.

وأكدت الوزارة على الطلاب بضرورة التوجه لمكاتب البريد المصري مع ولي الأمر لسداد مبلغ 100 جنيه كتأمين للتابلت بشرط اصطحاب الرقم القومى للطالب وولي الأمر واستلام ايصال السداد والتوجه للمدرسة لاستلام جهاز التابلت من خلال هذا الإيصال وتوقيع إقرار من قبل ولي الأمر بالحفاظ على التابلت خلال فترة دراسة الطالب لمدة 3 سنوات.

وأوضحت الوزارة خطوات صيانة التابلت حالة تعرضه للسقوط والتلف عن طريق توجه الطالب لمهندس الصيانة والتطوير التكنولوجي بالمدرسة أو مخاطبة خدمة العملاء على الخط الساخن المخصص لذلك.

وخاطبت الوزارة جميع المديريات التعليمية بإعلان نتيجة الامتحانات التجريبية الأولى لطلاب الصف الأول الثانوى بالنظام التراكمى الجديد، والتى تمت في الفترة من 13- 24 يناير الماضى، الأحد، داخل جميع المدارس الثانوية.

وطالبت الوزارة المديريات بإعداد تقرير واف عن الامتحانات، وتدوين ملاحظات الطلاب والمعلمين حول الامتحانات والتجربة الجديدة لتقييمها ورفع التقارير للوزارة خلال أسبوع من إعلان النتيجة.

وخاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية، رسميا، بتوزيع كتاب المستوي الرفيع Connect Plus الذي سيتم تدريسه في الفصل الدراسي الثاني لتلاميذ مرحلة رياض الأطفال بمستوييها الأول والثاني، وكذلك تلاميذ الصف الأول الابتدائي، وأكدت أنه تم تكليف شركة لونجمان بتوصيل الكتب المشار إليها للمدارس الابتدائية على مستوى الجمهورية.

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وأصدرت الوزارة تعليمات رسمية لجميع المدارس الابتدائية الموجودة بجميع المديريات، توصي بأن يتم سداد قيمة كتابي الطالب والأنشطة الخاص بكونكت بلس، والتي تقدر بـ50 جنيها لكل كتاب على حدة، وذلك بصورة مباشرة لصالح شركة لونجمان.

وشددت الوزارة على المديريات، في خطاب رسمي، على ضرورة اعتبار هذا الموضوع هاما جداز

وفي سياق آخر، يبدأ طلاب الثانوية العامة القديمة تحرير الاستمارات الورقية لامتحانات الثانوية العامة عقب الانتهاء من تسجيل الاستمارات الإلكترونية على موقع الوزارة كشرط أساسي لدخول الامتحانات.

وناشدت الوزارة الطلاب التوجه للمدارس والحصول على الكود السري لتسجيل الاستمارة الإلكترونية تمهيدا لتحرير الاستمارة الورقية.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا رسميا لجميع المديريات التعليمية والإدارات والمدارس، شددت خلاله على ضرورة الالتزام بخطة توزيع المناهج الدراسية طبقا لما ورد بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، وإعداد الجدول المدرسي وتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة.

كما شددت على الالتزام بتطبيق لائحة الانضباط المدرسي، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016، فيما يخص الطلاب المخالفين للزي المدرسي، مع التأكيد على عدم اتخاذ أي قرارات أخرى حيالهم بخلاف المنصوص عليها بلائحة الانضباط.

وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بإجراءات توزيع التابلت على الفئات المستهدفة، والالتزام بالكتاب الدوري 18 لسنة 2017 لضمان حسن سير وانتظام العملية التعليمية.

وشددت الوزارة كذلك على الالتزام بتحية العلم وترديد النشيد الوطني أثناء طابور الصباح، والتأكيد على غرس قيم الولاء والانتماء للوطن وتخصيص الحصة الأولى عن فضل وتضحيات رجال الجيش والشرطة ودورهم في حماية الوطن والتصدي للإرهاب.

وأصدرت الوزارة تعليمات توصي المديريات والمدارس، بتسجيل غياب الطلاب بالسجلات المخصصة لذلك أولا بأول لمرحلة التعليم الأساسي، أما فيما يخص المرحلة الثانوية فتم التشديد على الاستمرار في تسجيل الغياب إلكترونيا.

وأكدت الوزارة على ضرورة التواصل والتنسيق مع مديري الامن لإعداد خطة تأمين المنشآت التعليمية لتوفير المناخ الآمن للطلاب، وحظر استخدام العقاب البدني للطلاب، وحظر تحصيل أي مبالغ مالية من الطلاب أو أولياء الأمور تحت أي مسمى، لافتةً إلى أنه من سيخالف هذه التعليمات سيتعرض للمساءلة القانونية.

وشددت الوزارة على التأكيد على نظافة المدارس من الداخل، والالتزام باستخدام الخرائط الرسمية لجمهورية مصر العربية، والتأكيد على إظهار خط الحدود الجنوبية للقطر المصري.

كما أكدت الوزارة على حظر استخدام اسوار المدارس لإعلانات الدروس الخصوصية، ومتابعة تفعيل الأنشطة التربوية بالمدارس، ومتابعة الالتزام بخطة الإشراف اليومي طوال فترة اليوم الدراسي، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس، مع تكثيف الرقابة والإشراف اليومي على الطلاب طوال اليوم الدراسي وأثناء الفسحة وبين الفترات الدراسية.

وشددت الوزارة على متابعة الاشتراطات الصحية التي من شأنها الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب، وإحكام غلق أبواب المدرسة بمجرد بدء اليوم الدراسي، والتأكد من هوية الزائرين المترددين على المدرسة، وموافاة الوزارة بما يفيد بالانتهاء من تسليم الكتب المدرسية بمختلف المراحل التعليمية بكافة المدارس.