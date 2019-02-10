شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل إعادة محاكمة متهمي «فض اعتصام رابعة» إلى 5 مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أجّلت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، إعادة إجراءات محاكمة ٤٢ متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ«فض اعتصام رابعة» لجلسة ٥ مارس. صدر القرار برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حمّاد وأمانة سر وليد رشاد ومعتز مدحت. وأحالت النيابة المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية «ميدان هشام بركات حاليًا» وقطع الطرق وتقييد حرية الناس في التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع في القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

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