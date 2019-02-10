شكرا لقرائتكم خبر عن رفعت رشاد يتقدم بأوراق ترشحه لمنصب نقيب الصحفيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم الكاتب الصحفي رفعت رشاد، الأحد، أوراق ترشحه لمنصب نقيب الصحفيين أمام اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة.

وقال «رشاد»، في تصريحات له: «ترشحت لأحمي زملائي وأرفع شأن النقابة ولحماية حرية إبداء الرأي وتوفير الأمان في الأجور والسكن والعلاج وفي كل مراحل حياة الصحفي وهذا هو الإطار العام الذي أتحرك فيه».

وأضاف: «نحن نقابة مُستقلة تسعى لخدمة أعضائها وخدمة الدولة المصرية، فالنقابة في طليعة المؤسسات الوطنية التي تعلي من شأن الوطن، وسيتضمن برنامجي جدولا تفصيليًا ومواقيت زمنية، سأطرحه قريبًا».

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وبشأن مشروع العلاج، الذي اعتبر أنه «تدهور» قال: «إلى أن يتم مشروع المستشفى سنطور المشروع بتوسيع دائرة التعاقدات ورفع مستوى الخدمات المقدمة».

وأشار «رشاد» إلى أن ملف المفصولين له أولوية أولى، لأنه موضوع مُلح لارتباطه بـ«أكل العيش»، كما أكد اهتمامه بمدينة الصحفيين في مدينة 6 أكتوبر.

وتابع: «البدل أزمة نعاني منها لأنه تم ربطه بالانتخابات، وأطالب بزيادته بنسب تتناسب مع ارتفاع الأسعار وأرفض مبلغه الهزيل، لكن سأفاوض على مبالغ أكبر، كما أسعى لإيجاد آلية له في المستقبل ووضعه في نصاب معين ليكون أكثر استمرارية... بدأت اتصالات وتمت خطوات معينة وفي الوقت المناسب سأعلن ذلك».

ووجه «رشاد» كلمة إلى نقيب الصحفيين المنتهية ولايته، قائلا: «عبد المحسن سلامة أدى دوره وأرى أنه يتفرغ لمؤسسة الأهرام، قد يكون وجد أنه من المناسب أن يعطيها جهدًا أكبر، وبالتالي الحكم عليه للزملاء».