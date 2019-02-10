شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: مصر لم تحدث بها نهضة حقيقية منذ الفراعنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن مصر لم تحدث بها نهضة حقيقية منذ الفراعنة، لأن كل مرة كانت تسبقنا بلاد أخرى، موضحا أن هذا الأمر لا يتعلق بالطريقة والأيدلولجيات ولكن يجب تغيير طريقة تفكير المصريين ونمط حياتهم، لأن الفرق بين دول العالم الثالث ودول العالم المتقدم هو طريقة التفكير ولابد من تغيير طريقة التفكير في مصر لأنها قائمة على الخطأ.

وقال «الخشت»، خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده الأحد لإطلاق تدريس مقرر التفكير النقدي لأول مرة في مصر، أن الجامعة تهدف من خلال مقرر التفكير النقدى الذي سيتم تطبيقه على طلاب الفرقة الأولى خلال الفصل الدراسي الثاني الحالي يستهدف تعليم الطالب طريقة التفكير وليس المعلومة فقط من خلال التطبيقات، مضيفا للأسف التعليم في مصر لم يهتم بالتفكير والتأمل فبدلا من زرع العلم في اولادنا علمناهم الخرافات وهو ما حدث في أكثر من طريقة ومنها قانون الجاذبية وسقوط التفاحة وغيرها من الأمثة التي يتعلمها الطلاب من الصغر.

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وأضاف «الخشت»: «نعلم الطالب استجابات متعددة لموقف واحد، وذلك في إطار محاربة الفكر المتطرف خاصة وأن الشخص الإرهابى لديه حقيقة واحدة واستجابة واحدة للموقف الواحد، وما نسعي إليه هو تعددية الصواب الذي يقوم عليها مقرر التفكير النقدى.

وتابع «الخشت»، أنه لأول مرة سيكون هناك جانب مشترك بين طلاب الجامعات في كافة التخصصات لأن المقرر سيتم تدريسه في كافة الكليات الأدبية والعملية، لافتا إلى أن هناك اشادة برلمانية كبيرة لهذا المقرر النقدي، وأن الكتاب باللغة العربية وله ترجمة انجليزية كاملة، كما أن الامتحان سيكون اوبن بوك، وستكون مادة نجاح ورسوب حيث يجب أن ينجح فيها الطالب ولكن دون أن تضاف إلى المجموع.

من جانب آخر أكد «الخشت» أن الطلاب الافارقة يدرسون مجانا في فرع الخرطوم ويدرس به الان ١٢٠٠ طالب وطالبة، موضحاً، إن الجامعة أقرت ١٤٨ لائحة وبرنامج ماجستير ودكتوراه خلال فترة رئاسته للجامعة لتطوير نظام التعليم في الجامعة، كما أن الجامعة شكلت لجنة لعمل لإعداد أول بكالريوس في الذكاء الصناعي، وتدشين كلية نانو تكنولوجي في فرع الجامعة في ٦ اكتوبر.

وأوضح أن الجامعة تستهدف تخريج ٥ آلاف قائد أفريقي، وليس ١٠٠٠ فقط، وأن مصر أصبحت رئيسة الاتحاد الأفريقي وهو نتاج عمل سياسي عظيم.