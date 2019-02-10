شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وصول رحلات سياحية روسية لمطار شرم الشيخ عبر مطار أنطاليا التركي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصل إلى مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم، أولي رحلات السياح الروس، القادمة من مدينتي أوفا وسمارة عبر مطار أنطاليا التركية، فيما ستصل أخرى من مدن عدة تباعًا خلال فبراير الجاري.

كان عدد من الشركات الكبرى السياحية العالمية العاملة في السوق الروسية أعلن تنظيم رحلات سياحية إلى المنتجعات المصرية عبر مطار أنطاليا التركية، قائلة إنها لن تنتظر نتائج التفتيشات الأمنية الروسية للمطارات المصرية، التي أعلن عنها يفجيني ديتريش، وزير النقل الروسي.

وكان في مقدمة هذه الشركات Pegas Touristik التي بدأت في بيع رحلات إلى مصر عبر أنطاليا على موقعها الإلكتروني. ولاقت إقبالا كبيرًا على الحجوزات، خاصة أن تكلفة الرحلات مناسبة بشكل كبير للطلب الروسي.

وأوضحت الشركة أن السياح من مدينة «روستوف- أون- دون» سيتمكنون من الذهاب إلى شرم الشيخ من خلال أنطاليا. ووفقا للجدول المعلن من قبل هذه الشركة، فإنه من المقرر أن تكون الرحلة الأولى من المدينة في 23 فبراير.

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إضافة إلى ذلك، تضمنت القائمة مدينة ايكاترينبرج، التي ستقلع الرحلة الأولى منها في 11 فبراير، وكازان (19 فبراير)، كراسنودار (11 فبراير)، نيجني نوفجورود (25 فبراير)، واوفا وسمارة 10 فبراير الجاري.

يذكر أن Pegas Touristik بدأت تخطط لعمل جولات إلى منتجعات مصرية عبر مطار عوفيدا الإسرائيلي، إلا أن رفض السياح نتيجة للتعقيدات الأمنية الإسرائيلة وطول المسافة بين عوفيدا وشرم الشيخ، قررت الشركة تنظيم برامج إلى مصر على طائرات شركة نوردويند عبر الأردن (مطار الملك حسين في العقبة)، لكنها غيرت المسار، حيث بدأت في نقل السياح من موسكو وسانت بطرسبورغ إلى شرم الشيخ عبر أنطاليا.

وبحسب ممثلي متاجر التجزئة، تبيَن أن النقل إلى مصر عبر تركيا هو الأمثل، فهناك طلب على مثل هذه البرامج «على الرغم من حقيقة أن العديد من السياح لا يزالون ينتظرون افتتاح رحلات الطيران العارض إلى مصر، فإن برامج Pegas Touristik من موسكو وسانت بطرسبورج إلى شرم الشيخ عبر تركيا لاقت إقبالا من السياح».

وحول هذه الخطوة التي بدأت تتخذها بعض الشركات، قال سيرجي آغافونوف، رئيس شبكة القانون الدولي الإنساني، إنه «في غياب وسائل النقل المباشر، فإن هذا الخيار، في رأيي، هو الأمثل، ولا يتعارض مع التعليمات الحكومية الروسية».

وفي مطلع فبراير الجاري، قال الوزير إن مجموعة أخرى من خبراء الاتحاد الروسي سيذهبون إلى مصر للتفتيش على مطاري شرم الشيخ والغردقة، نهاية الشهر الجاري، مُؤكدًا أن اتخاذ القرارات حول هذه المسألة يتم على أعلى مستوى في روسيا، وليس وفقاً لما تؤكده تقارير المُفتشين.