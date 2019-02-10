شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: مصر ستسعى إلى تطوير أدوات الاتحاد الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي، إن مصر ستسعى خلال رئاستها على تطوير أدوات الاتحاد وتقديم كل الدعم له.

وشكر الرئيس السيسي، الرئيس الرواندي بزل كاجامي، على ما بذله من جهود صادقة لدفع العمل الأفريقي المشترك: «نثمن جهود الرئيس الرواندي، خلال توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي».