شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل 213 موظفًا للتحقيق لعدم الانضباط في العمل بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بديوان عام محافظة الأقصر بأعمال التفتيش المفاجئ على القطاعات المختلفة على مستوى المحافظة للتأكد من الانضباط وحسن سير العمل، وتم المرور على عدد من القطاعات الخدمية بالمحافظة، وقد أسفرت هذه المتابعة عن تبين غياب 166 موظفاً، وقيام 47 موظفاً بترك مقر العمل بدون سند قانونى قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية.

وأوضحت راندا محمد سيف، مدير الإدارة العامة للتفتيش المالى والإدارى بديوان عام محافظة الأقصر، أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، تم المرور على مدرسة الأقصر الثانوية الزخرفية، وتبين غياب 88 موظفا و21 موظفا ترك عمل، وفى مديرية التربية والتعليم بالأقصر 30 غيابا و5 ترك عمل، وإدارة الزينية التعليمية 8 غياب، و2 ترك عمل، ومستشفى الصدر بإسنا 14 غيابا، و1 ترك عمل، ووحدة طب الأسرة بنجع العرب بإسنا 9 غياب، و4 ترك عمل، ومستشفى حميات أرمنت 6 غياب و4 ترك عمل، والوحدة الصحية بالعديسات قبلى بالطود 2 غياب و6 ترك عمل، والوحدة الصحية بحاجر الضبعية بالقرنة 4 غياب و1 ترك عمل، والوحدة الصحية بالكرنك القديم 3 ترك عمل، ومديرية الطب البيطرى بالأقصر 5 غياب بدون سند قانونى.

من جانبه، قرر محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، إحالة كل العاملين المخالفين إلى الشؤون القانونية للتحقيق.