شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء سبيل شادي أبو زيد بتدابير احترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، إخلاء سبيل شادي أبوزيد، مراسل برنامج «أبلة فاهيتا» السابق، بتدابير احترازية على ذمة التحقيقات.

وألقي القبض على شادي أبو زيد في مايو 2018، ويواجه اتهامات على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018، من بينها «الانضمام إلى جماعة إرهابية أنشئت على خلاف القانون، ونشر شائعات وبيانات كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها».

وفي 13 يناير الماضي، سُمح لشادي بالخروج من محبسه من أجل وداع والده الذي توفي بعد صراع مع المرض.