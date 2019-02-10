شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الدقهلية»: توزيع 50 ألف تابلت على الطلاب والمدرسين «الثلاثاء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح على عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، بأن المديرية ستتسلم أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي، الاثنين، وسيتم توزيعها على الإدارات والمدارس في نفس اليوم حسب القرار الوزاري المنظم لعملية التوزيع.

وقال «عبد الرؤوف»: «سنتسلم ٥٠ ألف جهاز تابلت، حيث يوجد في الدقهلية ٤٤٧٢٨ طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوى في ١٨٥ مدرسة ثانوية بجميع الإدارات التعليمية، بخلاف المدرسين المنوط بهم التدريس في تلك المرحلة، ولن يتسلم الموجهون أو أي عنصر آخر بالعملية التعليمية».

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وأشار إلى أنه تم وضع برنامج زمنى لتسليم التابلت على الإدارات، ومنها للمدارس، حيث تم تحديد يوم الثلاثاء لتسليم التابلت لإدارات (شرق / غرب / طلخا / بلقاس / شربين / نبروة)، الأربعاء، لإدارات (ميت غمر / أجا / السنبلاوين/ تمى الأمديد)، والخميس لإدارات (دكرنس / منبه النصر/ المطرية / المنزلة / الجمالية / ميت سلسيل / على عبيد) وسيتم التسليم لمندوب مفوض ومعتمد من الإدارة مع توفير سيارات وحراسة مشددة.

وأكد «عبد الرؤوف» أنه تم تشكيل لجنة دائمة للإشراف على منظومة التعليم الجديدة، وتضم التوجيه المالى والإدارى والشؤون القانونية والتطوير التكنولوجى والإحصاء.

يذكر أن التربية والتعليم نشرت فيديو يوضح طريقة استلام التابلت والتي تبدأ بتوجه الطالب مع ولي الأمر لمكتب البريد المصري مع إرفاق البطاقة أو شهادة الميلاد للطالب، بالإضافة إلى بطاقة ولي الأمر، ويأخذ موظف البريد الرقم القومي المدون بشهادة ميلاد الطالب، ويتسلم الطالب إيصال دفع رسوم الاستلام وقدرها 100 جنيه، حيث يضمن لك إيصال الاستلام إمكانية تصليح التابلت من خلال التأمين أو الضمان، ويتوجه الطالب وولي الأمر إلى المدرسة التابع لها، ثم يوقع ولي الأمر على إيصال استلام «التابلت».