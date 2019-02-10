شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتسلم رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الرئيس الرواندى بول كاجامى عن تسليم الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الاتحاد الأفريقى، اليوم الأحد، خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الثانية والثلاثين للاتحاد الأفريقى والمنعقدة بأديس أبابا. وقال كاجامى، الرئيس السابق للاتحاد الأفريقى، في كلمته خلال الجلسة، إنه سيسلم المشعل إلى الرئيس السيسي، معربًا عن ثقته الكبيرة في أن الرئيس السيسي سيدفع بشكل حاسم الاتحاد إلى الأمام. وأكد دعمه للرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يتسلم رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.