شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة انتخابات الصحفيين: مرشحان على منصب النقيب و14 للعضوية حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال جمال عبدالرحيم، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، إن اللجنة بدأت عملها بحضور الكاتبة الكبيرة أمينة شفيق، وأعضاء المجلس حسين الزناتي وعمرو بدر.

وأضاف «عبدالرحيم» في المؤتمر الصحفي الأول للجنة، الأحد، أنه تقدم ٢ على منصب النقيب حتى الآن وهما عبدالنبي عبدالستار ورفعت رشاد، كما تقدم ١٤ زميلا على العضوية، هم، العارف بالله محمد طلعت من أخبار اليوم، وبهاء مباشر من الأهرام، وتامر هنداوي من الكرامة، ودعاء النجار من الجمهورية، وصديق عيسوى من التحرير، وعمرو الكاشف من وكالة أنباء الشرق الأوسط، ومحسن هاشم من الجيل، ومحمد الأصمعي من أخبار اليوم، ومحمد شبانة من الأهرام، ومحمد يوسف من الدستور، وهشام يونس من الأهرام، وهيثم النويهي من أخبار اليوم، ووجدي رزق من الأهرام، وياسر السيد من الوطني اليوم.

وأوضح «عبدالرحيم»، أنه سيتم إغلاق باب تلقي الطلبات في الثالثة عصرًا على أن يتم عرض تقرير شامل حينها عن اليوم الأول.