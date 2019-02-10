ضبط صاحب مطبعة احترف تزوير كارنيهات صحافة وتحكيم دولي ببولاق



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

داهمت مأمورية من مباحث الأموال العامة بالجيزة مطبعة ببولاق الدكرور اتخذها مالكها وكرا لتزوير الكارنيهات المنسوبة لنقابة الصحفيين ووزارة العدل.

وردت معلومات للعميد ضياء فاروق، مدير مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، مفادها أن "إسماعيل. س"، 52 سنة، صاحب مطبعة ببولاق الدكرور، السابق اتهامه في قضية (أموال عامة) يزاول نشاطًا إجراميًا في مجال تزوير المحررات الرسمية، وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات خاصة كارنيهات (المجلس الأعلى للصحافة - وزارة العدل)؛ لترويجها على عملائه راغبي الحصول عليها، متخذا المطبعة ملكه وكرًا لمزاولة نشاطه، ويحتفظ بداخلها على كارنيهات مزورة ومعدة للترويج.

عقب تقنين الإجراءات والحصول على إذن من النيابة المختصة، تم استهداف المتهم بالمطبعة ملكه، وبتفتيشها عُثر على جهاز حاسب آلي محمل عليه العديد من الكارنيهات المنسوبة للعديد من الجهات، طابعة ليزر، 15 كارنية مزور بأسماء وأشخاص مختلفة منسوب إلى المجلس الأعلى للصحافة ووزارة العدل بصفة مستشار تحكيم دولي، كارنية مزور يحمل اسم المتهم وصورته الفوتوغرافية بصفته صحفي على خلاف الحقيقة، 30 فرخ ورقي وسلوفاني المستخدم في عملية التزوير وتغليف الكارنيهات المزورة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.